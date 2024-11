La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 ha marcado el inicio de una nueva era en la política estadounidense. Entre los aspectos más destacados de este nuevo capítulo, en cuanto al tema ciencia y tecnología, se encuentra la posible participación de Elon Musk, el multimillonario tecnológico como eventual asesor durante el Gobierno de Trump.

La relación entre Donald Trump y Elon Musk ha experimentado una notable evolución en los últimos años. Durante la campaña electoral de 2024, Musk mostró un apoyo abierto a Trump, tanto a través de donaciones como de apariciones públicas. El empresario incluso donó 75 millones de dólares al ‘Trump America PAC’ y alentó a los votantes a respaldar al candidato republicano, según información del portal 20 minutos.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5

Esta cercanía se hizo evidente la noche de las elecciones, cuando Musk acompañó a Trump en su casa de campaña en Mar-a-Lago, Florida, durante las celebraciones, de acuerdo con Infobae.

El gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una señal clara de la creciente influencia del magnate tecnológico en el círculo íntimo de Trump.

En su discurso de victoria, Donald Trump no escatimó elogios hacia Elon Musk. El presidente electo se refirió al empresario como una “persona única” y declaró que “tenemos una nueva estrella”, a decir de Antena 3.

Estas palabras han alimentado las especulaciones sobre el posible papel de Musk en el próximo gobierno.

La admiración de Trump por Musk parece basarse en la capacidad del empresario para innovar y generar riqueza. El presidente electo ha expresado su deseo de aprovechar el talento de Musk para impulsar la economía y la tecnología estadounidenses.

Elon Musk, de acuerdo con un análisis publicado en la web Storybaker, ha destacado el cambio de poder de los medios hacia la gente, al afirmar que las plataformas como X (anteriormente Twitter) han reemplazado a los medios tradicionales como las fuentes de noticias más influyentes.

You are the media now