Redacción Elcomercio.com

Los padres que conozcan de una institución educativa que no cumpla con las medidas de bioseguridad, pueden denunciar el caso a las autoridades para las investigaciones pertinentes, señaló Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa.

Chiriboga afirmó -este miércoles 1 de diciembre del 2021- que la Cartera de Estado está revisando y supervisando a los planteles que hayan incumplido con los procesos de retorno voluntario a clases o que tengan regresos irregulares.

En entrevista en Teleamazonas, se refirió sobre este tema ante quejas de padres de familia que señalan que las escuelas no cumplen con la capacidad de alumnos ni distanciamiento social.

“El aforo en materia educativa no está dado por un porcentaje, sino por el tamaño de las instituciones educativas que deben cumplir con 2,25 metros de distancia entre los asistentes”, refirió.

El Viceministro señaló que las instituciones educativas no se verán limitadas por las medidas dispuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

“La reprogramación del retorno obligatorio no tiene relación con el retorno voluntario que ya se lleva a cabo meses atrás”, el cual se mantendrá según los planes de cada entidad.

Chiriboga aconsejó a los padres de familia que “si no sienten seguridad pueden no enviar a sus hijos y la escuela tiene la obligatoriedad de mantener educación virtual… no puede limitar el acceso a la educación”.