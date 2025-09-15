De entre la comida asiática, en Ecuador poco se habla de la comida taiwanesa. Y por eso, nada mejor que iniciarse en esta gastronomía con los dos master chefs de Taiwán que llegaron a Ecuador y ofrecieron, en el Quicentro norte, una experiencia gastronómica de cuatro platos tradicionales a los invitados.

Una experiencia gastronómica de Taiwán, tierra de chefs con estrellas Michelin

La degustación de cuatro platos fue llevada adelante por los chefs Chan Chih-Chiang y Pan Tai Ju. Los dos son personas reconocidas en el mundo culinario de Taiwán, que es uno de los países con más estrellas Michelin del mundo: 66.

Y eso permite ubicar a la Ciudad de Taipéi como la décima ciudad que tiene más reconocidas del más importante escalafón de la cocina mundial. Y fue esa experiencia gastronómica la que trajeron a Quito los chefs de Taiwán.

Pan fue el encargado de hablar con los invitados. Y destacó mucho el trasfondo cultural de la cocina taiwanesa. Hizo reír mucho con la presencia del camote en la gastronomía taiwanesa. A tal punto “que la isla de Taiwán parece un camote”.

Con ese vegetal comenzó el recorrido por esta cocina que, además, se destacó por lo simple de la preparación de sus platos.

Bolitas de camote frito: el primer paso de la experiencia gastronómica que ofrecieron los chefs de Taiwán

Fue el momento divertido de la experiencia gastronómica que ofrecieron los chefs de Taiwán. Son bolitas dulces, crocantes por fuera y suaves por dentro. Además del camote, se le agrega azúcar.

Es un plato que se come todo el tiempo en Taiwán. Es, dijo Pan, un snack, que se lo puede comer a cualquier hora del día.

Camarón con piña, un plato encantador

Este plato tiene origen en el sur de Taiwán. Y es un plato intenso en los contrastes.

Por una parte, la frescura dulce de la piña combina adecuadamente con el camarón que está cocinado adecuadamente.

Algo muy destacable de este plato es la mayonesa, a la que se agrega zumo de limón y leche condensada. La cremosidad le da una textura y un sabor delicado al plato. La mayonesa no invade y fue la gran sorpresa, según comentarios de los asistentes.

Pollo frito al estilo ‘pop corn’, una diversión

Este plato quizá fue uno de los más interesantes de la degustación. Es un plato juguetón con el paladar. No se trata solamente porque está al estilo ‘pop corn’, sino porque tiene una intensidad de sabores.

El pollo está crocante gracias a la harina de camote y saborizado con polvo de cinco especias (pimienta de Sechuán, anís estrellado, clavo de olor, hinojo y canela).

Esa combinación le dio una potencia al sabor que, basta con una fina cebolla para otorgarle la frescura necesaria. Pero, si quiere más perfumado, las hojas de albahaca frita la hace aún más festiva la experiencia gastronómica en el paladar gracias a estos dos chefs de Taiwán.

Salteado al estilo Hakka: el plato de la tradición

Este plato es lo que nos remite más a la tradición gastronómica asiática por el uso de la salsa de soya, el alcohol de arroz, que son ingredientes clásicos de esa región del mundo. Es, además, un plato de la comunidad Hakka de Taiwán.

Una de las cosas más llamativas es que a simple vista parece un plato complejo. Sin embargo, al ver a los dos chefs cocinar, se nota lo sencillo que puede ser cocinar algo sabroso.

En cuanto a la proteína, tiene panceta de cerdo y calamar. Lleva también tofu. Y los vegetales son apio, las hojas de la cebolla blanca, ajo y ají.

Se los saltea juntos, primero la carne y después los vegetales. Es el plato más picante de la degustación. Y eso fue precisamente lo que le hizo fascinante.

