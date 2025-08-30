El arroz relleno es un plato emblemático de la gastronomía latinoamericana, especialmente presente en celebraciones familiares y ocasiones festivas. Su combinación de arroz cocido con un relleno jugoso de carnes, vegetales y especias lo convierte en una preparación completa, nutritiva y llena de sabor. En esta receta encontrarás una guía paso a paso para lograr un arroz relleno, delicioso, colorido y perfecto para sorprender a tus invitados. Además, se incluyen sus aportes nutricionales, consejos prácticos para realzar el resultado y las mejores opciones para acompañar esta receta.
Ingredientes
2 tazas de arroz blanco lavado y escurrido
350 g de carne molida de res o pollo desmenuzado (o mezcla)
1 cebolla grande picada
1 pimiento rojo picado
1 taza de zanahoria picada en cubos
½ taza de arvejas (guisantes)
¼ taza de aceitunas verdes picadas
¼ taza de pasas (opcional)
3 dientes de ajo picados finamente
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de orégano seco
Sal y pimienta al gusto
Aceite vegetal para freír
4 tazas de caldo de pollo o agua con sal
Perejil picado para finalizar
Una combinación balanceada de proteínas, carbohidratos y fibra en cada porción de esta receta, para una comida completa y nutritiva
Preparación paso a paso
- Preparar el sofrito: Calentar el aceite en una olla de fondo grueso. Sofreír la cebolla, ajo, pimiento rojo y zanahoria durante 5 minutos hasta que estén tiernos y aromáticos.
- Añadir la carne molida o pollo desmenuzado. Sazonar con comino, orégano, sal y pimienta. Cocinar removiendo hasta que la carne esté bien cocida y dorada.
- Agregar las arvejas, aceitunas y pasas.
- Mezclar bien y cocinar por 3-4 minutos más para integrar sabores.
- Añadir el arroz lavado y vierte el caldo caliente. Revolver suavemente para distribuir ingredientes y sazonar adicionalmente si es necesario. Llevar a ebullición, luego reducir el fuego al mínimo, tapar y cocinar 15-20 minutos hasta que el arroz esté tierno y el líquido concentrado.
- Retirar la olla del fuego y dejar reposar tapado 5 minutos.
- Espolvorear perejil picado antes de servir para dar frescura y color.
Valor nutricional aproximado (por porción)
- Calorías: 450 kcal
- Proteínas: 25 g
- Grasas: 10 g
- Carbohidratos: 62 g
- Fibra: 4 g
- Azúcares: 8 g
Consejos para preparar un arroz relleno perfecto
- Usar una olla de fondo grueso para evitar que el arroz se pegue o se queme.
- Lavar el arroz varias veces para eliminar el almidón y lograr granos sueltos.
- Ajustar la cantidad de caldo según el tipo de arroz que uses para evitar arroz pasado o seco.
- Si prefieres, sustituir la carne por pollo o incluso una opción vegetariana con hongos y verduras adicionales.
- Añadir las pasas y aceitunas al final para preservar su textura y sabor.
¿Con qué acompañar el arroz relleno?
- Un mix de lechuga, tomate, pepino y cebolla aporta frescura y vitamina C.
- Salsa de tomate casera o ají criollo, para un toque picante y aromático.
- Plátanos maduros fritos, aportan dulzura y contraste de texturas.
- Tostones o patacones crujientes y salados complementan perfectamente.
- Guacamole o rodajas de aguacate, cremosos y nutritivos, balanceando el plato.
Anímate a preparar esta receta, llena de sabor y tradición, ¡el plato ideal para juntar a toda la familia en la mesa!