La corrupción patentada

“¿Puede ser estable un gobierno si no cuenta con la imparcialidad de una la Fiscalía General, Procuraduría y otros organismos de control elegidos por el Cpccs?”.

El mayor contenido de la información pública- luego de los casos del coronavirus- se concentra en temas de la corrupción: denuncias, evidencias, hechos comprobados, montos, acciones judiciales, sindicados fugados y algunas veces sentenciados. Poco se ha indagado sobre las causas estructurales y su derivación en el colapso en que parece precipitarse el país.

En un artículo de Martín Pallares en 4 Pelagatos de la semana pasada, se analiza lo que pudiera ser el origen y la causa de todo el sistema de corrupción nacional. Se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus integrantes son pocos, pero poseen el poder de nominación de autoridades de control más poderoso del país, hasta el punto de quien lo controla tiene a su servicio todo el poder.

No existe en la historia institucional del país – salvo una dictadura- que pueda detentar funciones tan absolutas; además, sus miembros no son electos por el pueblo. Lamentablemente ni las élites políticas y muchos medios de comunicación no ponen el foco de la atención pública para que se comprenda que lo que hace bulla en parlamento o en las calles no se compara con este organismo tan poderoso. Es necesario recordar que su creación se dio en la Constitución del 2008 que instauró un presidencialismo vertical. Su filosofía corresponde al corporativismo del nazismo y fascismo.

Con estos antecedentes hay que seguir- con mascarilla- la lucha a dentelladas que se libran en ese organismo: el gobierno, el correísmo y el social cristianismo. Lo del parlamento y la bullaranga en las calles, a pesar de sus estruendos no son el eje. El poder se enrumba en otro sitio.

Queda una reflexión para el pueblo: ¿Puede ser estable un gobierno si no cuenta con la imparcialidad de una la Fiscalía General, Procuraduría y otros organismos de control elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control social? ¿Será un tema importante en una consulta popular sobre la función judicial?