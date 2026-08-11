Ecuador frente a un nuevo escenario regional con Colombia y Perú

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia abre una oportunidad para recomponer una relación con Ecuador que durante los últimos meses estuvo marcada por tensiones políticas y comerciales.

La afinidad entre el nuevo mandatario colombiano y el presidente Daniel Noboa puede convertirse en un elemento favorable, siempre que esa cercanía política se traduzca en decisiones concretas para recuperar la confianza, facilitar el comercio y fortalecer la seguridad fronteriza.

El desafío es relevante. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó 308 millones de dólares a Colombia, 35 millones menos que en igual período de 2025. Las importaciones también retrocedieron al pasar de 750 millones a 500 millones de dólares.

La eliminación de los aranceles recíprocos permitió comenzar a normalizar el intercambio, pero las empresas todavía absorben los efectos de varios meses de incertidumbre.

Colombia es demasiado importante para Ecuador como para permitir que las diferencias políticas vuelvan a convertirse en barreras económicas. El intercambio bilateral bordea los 3 000 millones de dólares anuales y buena parte de las compras ecuatorianas corresponde a materias primas.

A ello se suma una integración energética que volvió a cobrar importancia, con la reanudación de las exportaciones colombianas de electricidad hacia Ecuador.

El cambio de Gobierno debe servir para construir una agenda que vaya más allá de eliminar aranceles. Seguridad fronteriza, lucha contra el contrabando, facilitación aduanera, energía, infraestructura y certidumbre para la inversión deben convertirse en prioridades. La afinidad presidencial puede facilitar el diálogo, pero serán los acuerdos y su permanencia los que determinarán el verdadero alcance de esta nueva etapa.

El escenario regional también ofrece oportunidades hacia el sur. Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio y Daniel Noboa estuvo presente en Lima, donde ambos mantuvieron una reunión bilateral. Además, Ecuador acaba de restablecer las operaciones aduaneras en Macará, Zapotillo y Lalamor, fundamentales para el intercambio fronterizo.

Ecuador tiene así una coyuntura poco frecuente: nuevos gobiernos en sus dos principales vecinos y condiciones políticas que pueden favorecer el entendimiento. Convertir esa coincidencia en más comercio, inversión, seguridad e integración dependerá de que la diplomacia presidencial dé paso a una agenda económica estable y de largo plazo. Las afinidades políticas pasan; las relaciones comerciales entre países deben permanecer.

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