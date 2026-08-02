Empresarios ecuatorianos impulsan la reactivación del comercio con Colombia

El comercio entre Ecuador y Colombia está recuperación tras la eliminación de la tasa de seguridad ecuatoriana y los aranceles adoptados por ambos países.

Aunque esas medidas ya fueron eliminadas, los empresarios y gremios coinciden en que el intercambio comercial todavía no recupera los niveles previos a las restricciones.

Además, que la posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, representa una oportunidad para consolidar una nueva etapa de integración económica y fronteriza.

Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó 308 millones de dólares a Colombia, 35 millones menos que en el mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Producción de Ecuador. La mayor caída, sin embargo, se registró en las importaciones.

Durante los primeros cinco meses del año ingresaron productos colombianos por 500 millones de dólares, es decir, 250 millones menos que en igual lapso del 2025.

Las exportaciones ecuatorianas al mercado colombiano

Las cifras de exportaciones ecuatorianas hacia Colombia muestran un comportamiento desigual. Algunos sectores lograron incrementar sus ventas pese al contexto comercial.

Los enlatados de pescado registraron un crecimiento del 8,5%; el camarón aumentó 17% y los extractos y aceites vegetales avanzaron 0,4%, consolidándose como los principales productos ecuatorianos enviados al mercado colombiano.

En contraste, otros sectores industriales enfrentaron una contracción importante. Los productos de madera redujeron sus exportaciones en un 8%, mientras que las manufacturas metálicas cayeron un 34,5%.

Para Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, las exportaciones sí muestran una mejoría, aunque todavía están lejos de recuperar completamente su dinamismo.

“Las exportaciones presentan una recuperación, pero aún no podemos hablar de una actividad al 100%. Esperamos que los próximos reportes oficiales permitan medir con mayor precisión cómo evoluciona el comercio”.

Cano explica que, de acuerdo con la información obtenida de los transportistas internacionales, la movilización de mercancías ha mejorado paulatinamente, aunque todavía permanece por debajo de los niveles registrados antes de las restricciones comerciales.

Las importaciones desde Colombia fueron las más afectadas

El mayor ajuste se observa en las importaciones ecuatorianas desde Colombia.

Entre enero y mayo de 2026 ingresaron bienes por 500 millones de dólares, frente a los 750 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Pese a esa reducción general, algunos productos mantuvieron un comportamiento positivo. Las medicinas colombianas crecieron 8,5% y las importaciones de maquillaje y cremas aumentaron cerca del 1%.

En cambio, las preparaciones para higiene disminuyeron 16% y los insecticidas y desinfectantes registraron una caída del 21%, según el Ministerio de Producción de Ecuador.

Para Freddy Cevallos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, estas cifras todavía no reflejan el verdadero impacto de las medidas adoptadas durante el primer semestre.

Según él, cuando el Gobierno ecuatoriano anunció -en enero de 2026- la posibilidad de imponer aranceles por falta de reciprocidad comercial, numerosas empresas decidieron adelantar compras para evitar futuros incrementos en los costos.

“Muchos importadores realizaron adquisiciones anticipadas para evitar primero el arancel del 30% y posteriormente los incrementos al 50% y al 100%. Por eso, hoy existen inventarios acumulados que todavía se están consumiendo”, indica Cevallos.

Inventarios elevados retrasan la recuperación comercial

Precisamente esos inventarios explican por qué el comercio aún no retorna completamente a la normalidad.

Cano señala que los importadores ecuatorianos optaron por abastecerse durante los meses de incertidumbre, aun cuando ello implicó pagar precios mucho más altos.

“Las empresas compraron mercadería costosa porque existía el temor de que el comercio entre Ecuador y Colombia pudiera cerrarse completamente. Ahora esos inventarios todavía permanecen en las bodegas y primero deben venderse antes de volver a importar con normalidad”.

El dirigente estima que recién a partir de septiembre podría observarse un incremento más sostenido de las importaciones, conforme disminuyan las existencias adquiridas durante el período de aplicación de la tasa de seguridad.

Cevallos coincide en que no es posible establecer una fecha exacta para la normalización.

“Cada empresa compró inventarios distintos. Algunas aseguraron abastecimiento para uno o dos meses y otras para cuatro meses. Todo dependió de su capacidad financiera. Por eso debemos esperar que esos inventarios se consuman”.

El dirigente considera que diciembre de 2026 será el primer momento adecuado para realizar una comparación anual que permita determinar si el comercio bilateral recuperó los niveles previos a las restricciones.

Un comercio bilateral de 3 000 millones de dólares

Más allá de las cifras coyunturales, la relación comercial entre ambos países continúa siendo una de las más importantes de la región andina.

Según Cevallos, el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia alcanza aproximadamente 3 000 millones de dólares anuales.

De ese total, Ecuador importa alrededor de 1 900 millones de dólares, de los cuales cerca del 60% corresponde a materias primas utilizadas por la industria nacional.

Por otro lado, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia bordean los 800 millones de dólares. Más del 30% corresponde a servicios tecnológicos, transferencia de conocimiento (know how), desarrollo de procesos y soluciones empresariales.

Esto explica por qué ambos sectores productivos consideran prioritario recuperar cuanto antes la normalidad del comercio bilateral.

El nuevo Presidente colombiano genera expectativas

La llegada del nuevo presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, que se posicionará el 7 de agosto, genera expectativas entre los empresarios ecuatorianos, quienes consideran que una relación política más cercana facilitará la recuperación económica.

Cevallos recuerda que, tras el diálogo entre el presidente Daniel Noboa y quien entonces era el candidato De la Espriella, Ecuador eliminó las tasas aplicadas a productos provenientes de Colombia. Posteriormente, es país hizo lo propio mediante un decreto oficial, manteniendo únicamente el arancel al arroz hasta el 22 de julio.

Cevallos adelanta que, tras la posesión del nuevo mandatario colombiano, está prevista una reunión binacional en la frontera a finales de agosto de 2026.

El objetivo será fortalecer la cooperación económica y abordar también los problemas de seguridad fronteriza que afectan directamente al intercambio comercial.

“Siempre que existe una buena relación entre los líderes de dos países es mucho más fácil construir acuerdos, dialogar y encontrar puntos en común para fortalecer el comercio”, dice Cevallos.

Tulcán encuentra apoyo en el turismo fronterizo

Mientras el comercio internacional recupera lentamente su dinamismo, algunos sectores económicos de la frontera muestran mejores resultados.

Cano explica que el turismo ha permitido compensar parcialmente la desaceleración comercial en Tulcán.

Además, los problemas de abastecimiento de agua potable en Ipiales han provocado que numerosos ciudadanos colombianos crucen la frontera para consumir alimentos en restaurantes, cafeterías y establecimientos turísticos en Tulcán.

“Eso ha dinamizado la economía local y ha permitido que restaurantes, hoteles y cafeterías registren una mejor actividad mientras el comercio internacional termina de recuperarse”, afirma Cano.

Comercio entre Ecuador y Colombia: preguntas frecuentes sobre la recuperación comercial

❓¿Por qué el comercio entre Ecuador y Colombia aún no se recupera completamente tras la eliminación de los aranceles y la tasa de seguridad?

Porque muchas empresas todavía comercializan los inventarios que compraron anticipadamente durante el período de incertidumbre. Según Freddy Cevallos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, numerosos importadores adelantaron sus compras para evitar los aranceles del 30%, 50% y 100%. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, añade que esos inventarios fueron adquiridos a costos elevados y que, una vez se reduzcan, probablemente desde septiembre aumenten nuevamente las importaciones y el comercio retome gradualmente los niveles de 2025.

❓¿Cómo cambiaron las exportaciones e importaciones entre Ecuador y Colombia durante los primeros cinco meses de 2026?

Las exportaciones ecuatorianas disminuyeron 35 millones de dólares y las importaciones desde Colombia se redujeron en 250 millones de dólares respecto al mismo período de 2025. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó 308 millones de dólares a Colombia, frente a los 343 millones registrados un año antes. Las importaciones, en cambio, pasaron de 750 millones a 500 millones de dólares. Mientras productos como enlatados de pescado, camarón y aceites vegetales crecieron, otros sectores como madera y manufacturas metálicas registraron importantes caídas.

❓¿Qué expectativas genera el nuevo Gobierno de Colombia para la relación comercial con Ecuador?

Los gremios empresariales esperan una mayor coordinación política y económica que facilite la recuperación del comercio bilateral. Cevallos considera que una mejor relación entre los gobiernos permitirá fortalecer el diálogo y alcanzar acuerdos en materia comercial y de seguridad fronteriza. Además, está prevista una reunión binacional entre autoridades ecuatorianas y colombianas para finales de agosto con el objetivo de impulsar una nueva etapa de cooperación.

❓¿Qué sectores han logrado sostener la economía de Tulcán mientras se recupera el comercio internacional?

Principalmente el turismo, la gastronomía y la hotelería. Nelson Cano explica que el diferencial cambiario, el atractivo del Cementerio Patrimonial de Tulcán y la llegada de visitantes colombianos —impulsada también por los problemas de agua potable en Ipiales— han incrementado la actividad de restaurantes, cafeterías y hoteles, compensando parcialmente la desaceleración del comercio fronterizo.

❓¿Cuándo podría volver a la normalidad el comercio entre Ecuador y Colombia?

No existe una fecha exacta, aunque los gremios consideran que hacia diciembre será posible evaluar una recuperación más completa. Freddy Cevallos señala que cada empresa realizó compras anticipadas de diferente magnitud, por lo que la velocidad de recuperación dependerá del consumo de esos inventarios. Nelson Cano estima que desde septiembre podría observarse una mayor normalización de las importaciones, mientras que hacia finales de año será posible comparar los resultados comerciales con los de 2025 para medir la recuperación real.

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