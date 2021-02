Reñida lucha electoral

Tras el cierre de las votaciones del domingo, los primeros resultados ofrecidos por los sondeos a boca de urna dieron como finalistas para la segunda vuelta a Andrés Arauz y Guillermo Lasso. El delfín de Correa no ganaba en la primera vuelta, como se anticipó en proclamar su mentor. El país entraba a un segundo tiempo en el cual se avizoraba una mayor polarización política.

A pesar de la matriz política fragmentada, que generó 16 candidaturas de variopintas características ideológicas y contradictorias propuestas programáticas, el eje de la confrontación ha sido correísmo versus anticorreísmo. En este segundo tiempo, la polarización llegará al clímax. Ello entraña el grave peligro de desencadenar inestabilidad social y multiplicar las dificultades de gobernabilidad; y, sobre todo, ocultar los problemas mayores que enfrenta el país en estos días: el sistema de salud desbordado por la pandemia, la grave crisis económica, la enraizada corrupción, el desempleo y subempleo, el deterioro de la educación, el aumento de la pobreza, la desigualdad social…



La confusión mayor llegó cuando la presidenta del CNE leyó los resultados del conteo rápido. Los finalistas para la segunda vuelta eran Arauz y Yaku Pérez. La señora Atamaint debió señalar que había que esperar los resultados oficiales al completarse los escrutinios, tanto más cuanto las diferencias porcentuales entre Pérez y Lasso eran mínimas. Poco después, el vicepresidente del organismo electoral explicó que, en los resultados proclamados por la Presidenta, no se había sumado el total de actas elegidas para la muestra del conteo. Incluidas unas actas electorales más, Lasso quedaba finalista. El señor Pita aclaró que, por las estrechas diferencias porcentuales con Yaku, los resultados podían cambiar a favor de uno o de otro.



Aunque deben aún resolverse impugnaciones y tiene que completarse el conteo de votos, cuando se hallan escrutadas el 97.56% de las actas electorales los finalistas para la segunda vuelta son Arauz y al parecer Pérez, con un margen muy estrecho. La votación de este último fue posible porque atrajo a sectores jóvenes y a grupos medios y populares de la Sierra, al alejarse del radicalismo y refrescar la campaña con nuevos temas, como el ecologista. Se trata de una votación histórica para Pachakutik y el movimiento indígena.



La mayor sorpresa dio Xavier Hervas por la Izquierda Democrática. Una posibilidad de ruptura de la polarización populista atizada por Correa y su candidato Arauz. Muy amplios sectores ciudadanos se hallan cansados de la polarización y anhelan propuestas diferentes y un llamado a la unidad para sacar al país de la crisis.



Las elecciones no son, por supuesto, un partido de fútbol. En la segunda vuelta no cuentan como en este los goles marcados antes. Es una nueva reñida competencia.