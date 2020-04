Las cifras del covid-19

Las cifras del coronavirus nos bombardean: que tantos contagiados en China; que hoy EE.UU.

lidera el número de contagios; que Italia y España lideran en muertos. Tenemos información completa nacional actualizada dos veces al día.



Bienvenida tanta información. Pero lamentablemente es muy imprecisa.A principios de mes la OMS dividió el número de muertos para número de infectados, y determinó una tasa de mortalidad promedio mundial de 3,4%. La prestigiosa revista médica británica The Lancet observa que los que se mueren se infectaron dos semanas atrás en promedio, por lo que hay que comparar los muertos hasta hoy con los infectados de hace 14 días. The Lancet ajustó el cálculo así, y llegó a una mortalidad sobre 5%. Error de la OMS. Se mide muertos en relación a infectados detectados. En países donde no hay pruebas masivas, solo se hace la prueba a una pequeña parte de los infectados (presumiblemente los más graves), por lo que la tasa de mortalidad sería menor. Por último, hay los muertos por coronavirus a los que nunca se les hizo la prueba, y por lo tanto, no aparecen en las estadísticas. En Francia y España, han encontrado muertos en sus camas a residentes de asilos de ancianos. Se los enterrará diciendo que es muerte natural.



Cifras nacionales: a las 10:00 del domingo informaron de 1 890 casos confirmados. Pero solo se han hecho 6 884 pruebas. Entre los domingos 22 y 29, solo se hicieron un promedio diario de 646 pruebas. Con tan pocos exámenes, de seguro el número de casos detectados de covid-19 seguirá en fuerte alza. A personas con síntomas leves que van a un hospital no les hacen la prueba y los devuelven a casa. Hay muchísimos infectados sin diagnóstico.

Además, los 1 890 confirmados no incluyen a nadie con coronavirus que haya sido examinado en los últimos cinco días, porque aún no están los resultados. Los no diagnosticados saldrán a la calle al terminar la cuarentena e infectarán más personas. Las autoridades no están preparadas para detener, como en Corea, a todo transeúnte y hacerle la prueba.



Los fallecidos: se informa de 57 a nivel nacional. Pero en Ecuador, como en otros países, solo se contabilizan fallecimientos en hospitales. En Guayaquil, se plantea enterrar en fosas comunes.



La pandemia entró por Guayaquil, centro de migración de guayasenses, rioenses, orenses, manabitas, azuayos, cañarejos y otros que salen a New York, España e Italia y regresan de visita. El Gran Guayaquil, que abarca cuatro otros cantones en parte o en todo, tiene las dos terceras partes de los infectados detectados a nivel nacional. Pero entre los domingos 22 y 29, el crecimiento de los casos en el gran Guayaquil es de 122%, mientras que en Quito es 187%. Hay muchas menos infecciones detectadas en Quito, pero están creciendo más que en Guayaquil. Cuidado.