Jacobo pasó dos semanas sin recibir ayuda por 'feo'

A sus tres meses de edad, Jacobo fue atropellado y abandonado en la calle a inicios de septiembre del 2018. Pasaron casi dos semanas para que pueda ser rescatado. "Alguien dijo que era feo y no merecía ayuda", contó la Fundación Camino a Casa cuando lo recibió.

El accidente que sufrió le provocó tres fracturas, por lo que necesitaba una cirugía traumatológica compleja para corregir el problema y darle la oportunidad de recuperarse y vivir una vida normal.



Hace pocos días Camino a Casa recibió otro pedido de ayuda por un perro atropellado. Dalí fue operado y se encuentra recuperándose. Su caso conmovió a la comunidad animalista pues su familia no quería ayudarlo a recuperarse. Al contrario, habían pedido que sea sacrificado porque no querían pagar su cuenta veterinaria.



El caso de Jacobo ha recibido menos ayuda, pero sus rescatistas piensan que podrán darle una nueva vida. Deben pagar una cuenta de USD 1000 y empezar a buscar una familia que lo adopte.



El cachorro fue operado el jueves 13 de septiembre y está en recuperación. Sin embargo, todavía no se sabe cuál será el resultado y las complicaciones que tendrá por no haber recibido ayuda a tiempo.



Las organizaciones de protección animal reciben a diario pedidos de ayuda por animales heridos y abandonados. Pero su capacidad de acción es limitada. Ellos piden que las personas que reportan los casos también sean parte del proceso de rehabilitación y cuidado, pero principalmente que la ciudadanía entienda la responsabilidad de tener un animal de compañía.