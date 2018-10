Videojuegos

Torneo de eSports congregó a cerca de 3 000 personas en Quito

Cuarenta equipos de eSports se dieron cita este fin de semana en Quito, en la segunda edición del torneo de videojuegos eSports Celerity, que se realizó este 27 y 28 de octubre de 2018.

Los equipos fueron seleccionados tras una ronda de eliminatorias que se realizó a lo largo del año entre 250 equipos, que se enfrentaron en varias competencias para tratar de obtener uno de los cupos disponibles para las finales.



Como parte del evento, se realizaron las finales de los juegos Dota 2, League of Legends, Counter Strike y FIFA 18.



El equipo Aces Gaming fue el ganador de la final de Dota 2, mientras que Byakko MY se impuso en League of Legends. Make it Happen fue el equipo vencedor en Counter Strike, y en primer lugar de FIFA 18 fue para Alexis Díaz.

​

CS:GO fue parte de las competencias del torneo de eSports Celerity 2018 en Quito. Foto: Estéfano Dávila Ferri / EL COMERCIO

Acces Gaming fue el ganador de la final de Dota 2 en el torneo eSports Celerity. Foto: Cortesía Celerity.

Byakko MY, ganadores en League of Legends en el torneo eSports Celerity. Foto: Cortesía Celerity.

Make it Happen fue el equipo vencedor en Counter Strike en el torneo eSports Celerity. Foto: Cortesía Celerity.



Además de estas competencias, durante el evento se premió también a los ganadores de las batallas en PS4 de Overwatch y Call of Duty, así como a quienes vencieron en las batallas de PC de Heroes of the Storm, Smite, Starcraft y Hearthstone.



En este evento se entregó unos USD 50 000 en premios a los ganadores, según indicó Annelie Köck, organizadora del evento.



Varias de las áreas del evento contaron con la animación de los youtubers Diego Ulloa y Líder Medranda, del canal SPN Deportivo, además de las ‘gamers’ chilenas Francisca Sky y Lady Karin.



Los organizadores del evento indicaron que cerca de 3 000 personas asistieron durante los dos días del evento, que se realizó entre las 09:00 y las 20:00 del sábado 27 y domingo 28.