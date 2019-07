Tecnología

Si su teléfono celular se torna lento y colapsa necesita un formateo

Para muchos usuarios, formatear el teléfono celular es sinónimo de pérdida de información. Por eso, este proceso despierta más dudas que certezas. Una de las mejoras formas de saber que es necesario formatear el teléfono celular es cuando este se vuelve lento, tarda en encenderse, entre otros factores.



Con el uso intensivo del teléfono celular, este acumula archivos innecesarios y, con el tiempo, deja de funcionar como antes. Todo esto afecta al rendimiento del ‘smartphone’ cuando el usuario no ha tomado acciones de forma periódica. Por esta razón, en casos extremos lo mejor es formatear el teléfono.



Juan Mancipe, experto venezolano en reparación de teléfonos celulares, considera que hay que formatear el móvil cuando este presenta una falla interna del software. El especialista recomienda este procedimiento como una manera preventiva, sobre todo, cuando el usuario hace muchas descargas de aplicaciones y películas.



El problema es que estos programas pueden traer consigo virus informáticos o códigos maliciosos.



Según el experto, es mejor acudir a la asesoría de un especialista para formatear el equipo, porque quienes se arriesgan a efectuar esta tarea por su propia cuenta pueden realizar mal el proceso y perder sus archivos. En muchas ocasiones, es posible que se dañe el sistema operativo del teléfono.



Rubén Altamirano, especialista en reparación de celulares, explica que hay muchas personas que descargan, sin saberlo, aplicaciones en Internet con el fin de añadir fondos de pantalla y otros íconos para su móvil. Con estas acciones se contagian de virus.



También hay usuarios que acostumbran cambiar los sistemas operativos de los equipos para probar cuál es el mejor. Según asegura, lo hacen después de ver tutoriales en YouTube, pero lo que desconocen es que no todo lo que ven, a través de este canal de videos, es válido.



Al probar diversos sistemas operativos, puede colapsar el equipo. En estos casos, es indispensable formatear el teléfono y lo mejor es hacerlo con la ayuda de un experto.

Altamirano también aconseja realizar un mantenimiento del teléfono celular cada tres meses. Indica que las actualizaciones se hacen de manera automática en la mayoría de equipos.



Para actualizar el sistema del móvil, hay que tener en cuenta que el teléfono debe tener menos del 50% de batería porque el sistema no puede instalarse y el equipo puede dejar de funcionar.