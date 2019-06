Tecnología

La firma Huawei no podrá vender Matebook X Pro por su conflicto con Estados Unidos

Ha transcurrido casi un mes desde que Google anunció su decisión de evitar que Huawei tenga acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android. Desde entonces, las repercusiones para el gigante tecnológico chino no se han detenido.



Esta semana, Huawei decidió cancelar el lanzamiento de su nueva laptop, Matebook X Pro. Este es el primer producto en ser dado de baja tras el veto impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.



En conversación con el canal de noticias americano, CNBC, el ejecutivo reconoció que tendrán que cancelar el lanzamiento del producto de forma "indefinida".



Según explicó, mientras la compañía continúe en la "lista negra" de Estados Unidos, no será posible lanzar la computadora, pues esta depende del sistema operativo de Microsoft y, además, utiliza chips Intel. "No podremos suministrar el PC", afirmó.



Tanto Microsoft como Intel se han sumado a otras compañías tecnológicas —como Google y Facebook—, distanciándose de Huawei y dejando de suministrarle sus productos.



La empresa Microsoft retiró las computadoras Matebook de Huawei de sus tiendas online. La empresa fundada por Bill Gates no se pronunció oficialmente sobre el tema por ahora. Los equipos tampoco se encuentran publicados en Best Buy.



El potencial bloqueo de Microsoft podría afectar también los servicios en la nube. Microsoft y Huawei operan una solución de nube híbrida para Azure, que utiliza los servidores de Huawei.