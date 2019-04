Facebook, Instagram y Messenger no funcionarán en varios celulares

Las populares aplicaciones de Mark Zuckerberg Facebook, Instagram y Messenger dejarán de funcionar en los celulares con sistema operativo Windows Phone a partir del próximo 30 de abril. Así lo confirmó un portavoz de Microsoft, según detalla el medio estadounidense especializado en tecnología “Engadget”.



De esta forma, Facebook dejará de dar soporte técnico para sus aplicaciones en los citados celulares, lo que significa que los usuarios que quieran acceder a ellas tendrán que hacerlo a través del navegador del móvil.



Este es, sin duda, otro duro golpe para los teléfonos de la firma de Microsoft, que no han podido posicionarse en el mercado de smartphones, dominado principalmente por iOS y Android.



De momento, no está claro a cuántos usuarios activos de Windows Phone afectará la medida, sin embargo, estos son los modelos con ese sistema operativo que aún están en el mercado.



Según informes de la firma IDC, la cuota de mercado de Windows Phone en 2017 apenas llegaba al 0,1% a nivel global, y tras dos años, es una cifra que ha bajado incluso más.



Aún no hay información sobre WhatsApp, que también pertenece a Facebook. Salvo que se confirme lo contrario, el servicio de mensajería seguiría funcionando en Windows Phone hasta nuevo aviso.