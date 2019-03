Internet

Apple lanza servicio de televisión para competir con Netflix

,La compañía Apple dará a conocer el plan que ha desarrollado para la industria televisiva, en un intento por reforzar su posición ante grandes firmas mediáticas y actualizar sus servicios digitales a medida que los ingresos por sus ventas del iPhone disminuyen.



“It’s show time” es el nombre del evento al que convocó la fabricante del iPhone en el teatro Steve Jobs ubicado en sus oficinas centrales de Cupertino, California. Según la página Realestatemarket, los analistas creen que será el primer gran lanzamiento de la compañía que no incluirá nuevos dispositivos o equipos de tecnología.



Se espera que Apple anuncie programas originales, así como la alternativa de suscribirse a contenidos de entretenimiento a través de Viacom y Lions Gate Entertainmen. Apple se sumará a una atestada industria donde rivales como Prime Video, de Amazon, y Netflix han invertido cuantiosas sumas para capturar la atención y el dinero de las audiencias con filmes y series premiadas.



Además, la compañía de la manzana integrará el servicio con todos sus dispositivos para aprovechar la fuerza de su marca en móviles (iPhone), tabletas (iPad) y ordenadores (Mac).



Esta empresa también presentó un nuevo servicio de noticias, Apple News+, que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad, Apple News. News+ permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas National Geographic, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune y New York Magazine.