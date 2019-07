Tecnología

La aplicación Tik Tok gana usuarios pese a los riesgos

Combina videos, música y efectos especiales y cuenta, en el momento, con más de 400 millones de usuarios. Así de popular es Tik Tok, una aplicación diseñada en China que disputa seguidores a veteranas plataformas, como Instagram y Facebook.



Tik Tok es una herramienta de videos breves y bien editados que atrae, principalmente, al público adolescente.



En poco tiempo se convirtió en una nueva moda digital entre los más jóvenes. En realidad, está destinada a los llamados postmilenials y post- generación Z, es decir, los nacidos a partir del 2002.



Son muchachos y muchachas que crecieron con los celulares, las portátiles y las consolas de videojuegos. Tik Tok ha ganado este público gracias a diferentes funciones. Por ejemplo, cuando una persona ingresa a la herramienta, la imagen del video cubre la pantalla completa, además identifica el gusto de la persona y ofrece una lista de videos similares consecutivos con solo deslizar la pantalla. También permite ver, seguir al creador del video y realizar un comentario o dar un “me gusta”.



Estas y otras funciones dieron a conocer a esta plataforma, que en estos días fue noticia a escala global. Reino Unido se unió a Estados Unidos en la investigación por el uso que hace esta plataforma de los datos de sus usuarios menores de edad.



Para registrarse en esta aplicación se necesita una edad mínima de 13 años, pero no existe un sistema en esta herramienta que verifique ese requisito.

Eso hace que resulte fácil para los menores de edad engañar al software e ingresar a la plataforma. Esta herramienta también fue acusada por difundir contenido inapropiado a través de algunos videos.



Al referirse a estas críticas Andrés Salazar, especialista en medios digitales de Machángara Soft, explica que, a diferencia de YouTube, Tik Tok no cuenta con un sistema eficaz de control que filtre los videos que son ofensivos para niños y jóvenes.

Como señala este especialista, los chicos y chicas a edades tempranas, aunque manejen bien la tecnología, son más vulnerables psicológicamente a insultos o al acoso. Además, pueden llegar a ser víctimas de engaños procedentes de adultos con una mayor facilidad.



A esto se puede añadir el sentimiento de frustración que pueden desarrollar los jóvenes al ver que sus creaciones no alcanzan el éxito deseado o que incluso son descalificadas en público, a través de esta herramienta.



Salazar recalca que, pese a los cuestionamientos, Tik Tok tiene éxito en varios aspectos, sobre todo por tres factores: la inmediatez con que se producen los videos, la facilidad de realizarlos con el propio celular y la posibilidad de incorporar música.

Otro de los problemas con esta aplicación es que se convirtió en un medio para la transmisión de deepfakes.



Esta es una técnica que usa algoritmos para crear imágenes y videos realistas de todo tipo, desde noticias falsas hasta pornografía con el rostro de personas famosas.

Según Adrián Armijos, gerente de Wawa Technologies, el problema con los deepfakes es que crean contenido nuevo que resulta difícil de detectar.

Por ejemplo, se puede controlar que no copien la Monalisa, pero no es posible evitar que copien el estilo de Leonardo para producir nuevas obras.



Afortunadamente, la producción de deepfakes de alta calidad requiere más que un teléfono celular para su realización y no es una tecnología accesible a todos. Por esta razón, crear una tendencia con esta técnica en Tik Tok es más complicado.

Para crear este tipo de contenidos, varios sistemas utilizan inteligencia artificial. Es por ello que los gestos son precisos, pero el costo de manufactura puede ascender a miles de dólares.



Sebastián Mármol, gerente de Mobil Vendor, manifiesta que siempre será complicado para cualquier red social evitar la transmisión de deepfakes. Él explica que hay organizaciones y personas que ganan dinero al publicar este tipo de contenidos, porque es un negocio lucrativo.



Mármol precisa, además, que con el tiempo, los creadores de Tik Tok tendrán más control con los contenidos que se publican. De hecho, ya integró funciones de filtrado para comentarios indeseados. De esta manera, el usuario podrá impedir comentarios en sus videos que tengan palabras o frases que no deseen ver en sus dispositivos.