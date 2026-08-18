Moisés Caicedo es el jugador mejor valorado del Chelsea en EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 continúa revelando las valoraciones que tendrán los futbolistas en la nueva edición del videojuego. Este martes 18 de agosto, el Chelsea presentó las puntuaciones de sus principales jugadores y un ecuatoriano aparece en lo más alto, Moisés Caicedo.

El reconocimiento llega mientras el mediocampista ecuatoriano se prepara para afrontar su cuarta temporada con los ‘Blues’, club en el que se ha consolidado como uno de sus referentes y ha portado el brazalete de capitán en varias ocasiones.

Además, según las valoraciones proporcionadas hasta el momento, Caicedo aparece como el segundo futbolista ecuatoriano mejor puntuado en EA Sports FC 27, únicamente por detrás de Willian Pacho.

¿Qué valoración tiene Moisés Caicedo en EA Sports FC 27?

Moisés Caicedo tiene una valoración general de 86 en EA Sports FC 27, de acuerdo con las calificaciones difundidas por el Chelsea.

El ecuatoriano comparte la primera posición del equipo con Enzo Fernández, quien también recibió 86.

De esta manera, ambos mediocampistas aparecen como los jugadores con mayor valoración del Chelsea dentro de la publicación realizada este martes 18 de agosto.

They're here. 👀



Our #FC27 Ratings have officially landed. Who's underrated? Who's spot on? Let's hear it. 👇 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2026

¿Cuáles son las estadísticas de Moisés Caicedo en EA Sports FC 27?

Moisés Caicedo aparece en el FC 27 como CDM, siglas utilizadas en el videojuego para identificar la posición de mediocentro defensivo.

La carta del ecuatoriano se completa con 77 de pase, 69 de ritmo y 68 de disparo.

Estas cifras configuran una carta enfocada principalmente en las labores defensivas y físicas dentro del mediocampo, que son los dos atributos con mayor puntuación después del regate.

¿Quién es el ecuatoriano mejor valorado en EA Sports FC 27?

Según las puntuaciones proporcionadas hasta el momento, Willian Pacho supera a Moisés Caicedo entre los futbolistas ecuatorianos.

El defensor del Paris Saint-Germain tiene una valoración general de 89, tres puntos más que los 86 de Caicedo.

Pacho comparte, además, la puntuación más alta entre los defensores centrales incluidos en el listado previamente proporcionado con Gabriel Magalhães del Arsenal, ambos con 89.

Caicedo ocupa provisionalmente el segundo puesto entre los ecuatorianos cuyas valoraciones aparecen en la información proporcionada.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27?

El lanzamiento mundial de EA Sports FC 27 está previsto para el 25 de septiembre de 2026, según la información proporcionada.

Mientras se acerca la fecha, clubes y Electronic Arts continúan dando a conocer las valoraciones que tendrán los futbolistas en la nueva edición.