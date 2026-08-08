Moisés Caicedo anotó un golazo y levantó su primer título como capitán del Chelsea

Moisés Caicedo fue la gran figura del Chelsea en la contundente victoria por 3-0 sobre el AC Milan, este sábado 8 de agosto, en el Bung Karno Stadium de Yakarta (Indonesia), durante la gira de pretemporada del conjunto inglés.

El ecuatoriano disputó su segundo partido bajo las órdenes del técnico Xabi Alonso y respondió con una actuación sobresaliente: marcó un gol de gran factura, dio una asistencia y volvió a portar el brazalete de capitán, con el que levantó su primer título, aunque se trató de un torneo amistoso.

Moisés Caicedo brilló con un gol y una asistencia

Chelsea mostró una imagen completamente distinta a la de sus dos compromisos anteriores, en los que había caído frente al Tottenham Hotspur y la Juventus.

El conjunto londinense dominó de principio a fin al AC Milan y abrió el marcador gracias al brasileño João Pedro, quien firmó un doblete.

Sin embargo, el gran protagonista volvió a ser Moisés Caicedo.

El mediocampista ecuatoriano participó en uno de los goles de João Pedro con una asistencia y, a los 51 minutos, sentenció el encuentro con una auténtica obra de arte.

Tras un tiro de esquina ejecutado por Roméo Lavia, el balón quedó fuera del área y Caicedo conectó una espectacular volea de primera intención que se clavó en el fondo de la portería italiana para decretar el definitivo 3-0.

Primer título como capitán del Chelsea

Además de su brillante actuación futbolística, el encuentro tuvo un significado especial para el ecuatoriano.

Caicedo volvió a ser el capitán del Chelsea, una muestra más de la confianza que le ha brindado Xabi Alonso desde su llegada al banquillo del conjunto londinense.

Al finalizar el compromiso, el volante levantó su primer trofeo como capitán del club inglés, así sea en un torneo amistoso.

Chelsea recuperó buenas sensaciones

El Chelsea fue ampliamente superior durante los 90 minutos y no permitió que el AC Milan rematara entre los tres palos.

Con esta victoria, Xabi Alonso consiguió su segundo triunfo como entrenador de los ‘Blues’, luego del 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers, y dejó mejores sensaciones tras las derrotas frente a Tottenham y Juventus.

Por su parte, el conjunto italiano, donde milita el ecuatoriano Pervis Estupiñán, no logró reaccionar y sufrió su primera derrota de la pretemporada, tras haber empatado previamente frente al Celtic y el Inter de Milán.

¿Qué sigue para Chelsea?

El conjunto londinense continuará su gira asiática con dos compromisos más antes del inicio de la temporada oficial.

Su próximo partido será este domingo frente al Johor Darul Ta’zim de Malasia, mientras que cerrará la pretemporada el 15 de agosto ante la Real Sociedad, en Stamford Bridge.