Gabriel Torres y Rodrigo Aguirre, las cartas de gol

Richard Schunke y Cristian Pellerano fueron los únicos titulares que completaron el entrenamiento tras el juego de la Copa ante Corinthians, por la Sudamericana. Los dos argentinos se presentaron a la práctica y, en vez de realizar los trabajos de recuperación, jugaron un partido junto a los juveniles.

Los argentinos y sus compañeros no quieren perder tiempo. Dejaron atrás la Copa y ahora se enfocan en la LigaPro. En el torneo local, Independiente es cuarto, pero con un partido menos que el resto de los clubes que están en zona de ‘play offs’. Por eso, esta noche (19:30), el estratega ibérico confiará en los mismos protagonistas de la histórica clasificación a la final continental.



El encargado de la ofensiva volverá a ser el panameño Gabriel Torres. El delantero de 31 años ha impresionado al cuerpo técnico por su estilo de juego. Si bien no ha sido contundente frente al arco rival, ha demostrado que puede ser influyente en el ataque rayado.



El ‘canalero’ ha marcado tres goles en los últimos tres meses. Dos fueron ante Corinthians en Sao Paulo y apenas solo uno en la LigaPro.

“Enfrentar los dos torneos (LigaPro y Sudamericana) y ser protagonista en ambos es complicado. Eso habla bien del grupo de jugadores que tenemos en Independiente del Valle. Por eso, el partido ante Liga será importante. Queremos el segundo lugar”, dijo el panameño.



Torres ha hecho sociedad con el manabita Jhon Sánchez y el colombiano Alejandro Cabeza, en la cancha. Ambos han sido sus abastecedores.

Esta noche comandará el ataque de los rayados ante LDU. Mientras Independiente buscará hacer daño con su juego vertical y rápido por las bandas, los albos tratarán de contener y jugar al contragolpe.



Para ello, los pupilos del DT Pablo Repetto tienen al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien será el encargado de comandar el ataque.



A diferencia de Torres, el charrúa ha mostrado efectividad y precisión en los tres torneos disputados por los albos en esta temporada.



El ‘Negro’, como llaman al uruguayo, marcó dos tantos en la Copa Ecuador, dos en la Libertadores y 11 en la LigaPro. Se ha beneficiado del juego rápido que generan Jhojan Julio y su hermano Ánderson.



Aguirre llega motivado después del ‘póker’ (cuatro goles) que marcó ante el Mushuc Runa. Sus tantos tienen a la ‘U’ peleando por uno de los cupos a los ‘playoffs’.



“Este día vivirá en mi memoria por siempre, y me llenará de orgullo. Pero no solo será inolvidable por ser la primera vez que hice cuatro goles en un partido, sino que será memorable por la lucha y la entrega de cada uno de mis compañeros. Ellos contribuyeron para esta actuación”, dijo el goleador de LDU.



Los dos equipos llegan con ausencias a este duelo. Los rayados no podrán contar con Ángelo Preciado. El defensor de 21 años fue operado el viernes de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Según el fisioterapeuta Javier Echeverría, la recuperación tardará cerca de 16 semanas.Es decir, también se perderá la final de la Copa Sudamericana ante Colón de Santa Fe (Argentina).



Por su parte, Repetto no podrá contar con Franklin Guerra, quien fue expulsado, y con Ánderson Julio. Este último sufrió una lesión muscular que lo marginó del encuentro pasado ante

La buena noticia para la ‘U’ es la recuperación de Ánderson Ordóñez. El guayaquileño podría volver a la zaga, donde estaría acompañado por Carlos Rodríguez.