Ecuatoriano Andrés Vásquez gana dos partidos en el Australian Open DHoH

Andrés Vásquez, tenista con discapacidad auditiva, también jugará el Abierto de Australia 2023. Foto: @FEDEAZUAY

El tenista ecuatoriano Andrés Vásquez ganó sus dos primeros partidos en el Australian Open for Deaf and hard of hearing (AO DHoH), este 27 de enero del 2023.

Por primera vez en el Abierto de Australia se incluyó la categoría para deportistas con discapacidad auditiva. Fue así que fueron convocados los 8 mejores del ranking mundial, para jugar en la modalidad de round robin en dos grupos.

El ecuatoriano fue incluido por su quinto lugar en la clasificación mundial.

"Los 4 mejores se enfrentarán en semifinales y los ganadores en la final", se explica sobre el torneo en una nota de prensa de la a Federación Ecuatoriana de Tenis (FET).

Dos triunfos de Andrés Vásquez

Andrés Vásquez ganó su primer partido en el Australian Open 2023 al derrotar al tenista local Glen Flindell por 7-6 y 6-4.

Luego, en su segundo encuentro se impuso al alemán Urs Breinterberge por 7-6, 3-6 y 6-2.

El deportista ecuatoriano volverá a la cancha del Melbourne Park el 28 de enero del 2023 para enfrentar otros dos partidos. Él busca llegar a la final.

Andrés Vásquez y Gonzalo Escobar en el Abierto de Australia. Foto: @kennycastrog

Se entrenó en Cuenca

El ecuatoriano Andrés Vásquez ocupa el número 5 del ranking mundial de tenistas con discapacidad auditiva y lenguaje.

Él recibió una invitación para jugar el ‘Australian Open for Deaf and Hard of Hearing’ que será del 26 al 30 de enero del 2023.

Vázquez se ejercita en Cuenca y viajó hacia Australia con el entrenador Darshan Montesinos.

En el 2017, el tenista ecuatoriano fue subcampeón de los Juegos Sordolímpicos que se desarrollaron en Samsun, Turquía.

Antes de viajar para el Abierto de Australia, Andrés Vásquez se ejercitó en doble jornada en el Cross Tennis de Cuenca.

