Este viernes 12 de septiembre se realizó en el Rancho San Francisco el sorteo de la serie de Copa Davis entre Ecuador y Bosnia y Herzegovina, donde quedaron definidos los enfrentamientos del equipo capitaneado por el experimentado Raúl Viver.

Será la primera vez que ambos países se enfrenten en este torneo, y además marcará el regreso de la Copa Davis a Quito después de 16 años. Los partidos se disputarán sobre tierra batida, al aire libre, los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Sorteo de la serie Ecuador vs. Bosnia

Equipo de Ecuador:

Álvaro Guillén (#243 ATP singles)

Andrés Andrade (#338 ATP singles)

Diego Hidalgo (#78 ATP dobles)

Gonzalo Escobar (#98 ATP dobles)

Felipe Rivadeneira (#486 ITF junior en 2024)

Equipo de Bosnia y Herzegovina:

Damir Dzumhur (#61 ATP singles), líder del equipo

Nerman Fatic (#233 ATP singles)

Andrej Nedic (#355 ATP singles)

Mirza Basic (#556 ATP singles)

Tomislav Brkic (#212 ATP dobles, ranking alcanzado en 2014)

Calendario de partidos

Sábado 13 de septiembre

11:00 – Andrés Andrade (ECU) vs. Damir Dzumhur (BIH)

A continuación – Álvaro Guillén (ECU) vs. Nerman Fatic (BIH)

Domingo 14 de septiembre

10:00 – Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo (ECU) vs. Mirza Basic / Nerman Fatic (BIH)

A continuación – Álvaro Guillén (ECU) vs. Damir Dzumhur (BIH)

A continuación – Andrés Andrade (ECU) vs. Nerman Fatic (BIH)

El ganador de la serie se clasificará a los Qualifiers de la Copa Davis 2026, la fase previa al Grupo Mundial.

El regreso de la Copa Davis a Quito

La serie contra Bosnia y Herzegovina representa el retorno de la Copa Davis a Quito tras 16 años. La última vez fue en mayo de 2009, cuando Ecuador derrotó 4-1 a Perú en el Club Buenavista, dentro de la Zona Americana I.

El capitán Raúl Viver valoró este regreso:

“Son 16 años de la última vez que se jugó en Quito. Acá la afición y el público nos ha recibido de la mejor manera, nos ha apoyado en todo momento y hemos tenido buenos resultados en esta ciudad. Contentos de estar acá”, señaló a EL COMERCIO.

En la historia del torneo, Quito ha sido sede en tres ocasiones.

La primera se remonta a febrero de 2003, cuando Ecuador derrotó 3-2 a Chile. Meses más tarde, en septiembre de 2003, la capital volvió a acoger la Copa Davis, aunque esta vez la Tricolor cayó 2-3 ante Rumanía. Finalmente, en mayo de 2009, Ecuador se impuso 4-1 a Perú, confirmando su fortaleza como local.

