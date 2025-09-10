La Selección de Ecuador ya tiene definida su fecha de debut en la Copa Davis 2025. El equipo tricolor se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en una serie inédita que se disputará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en la ciudad de Quito.

El escenario elegido será el Rancho San Francisco, con partidos sobre arcilla al aire libre. La superficie y la altitud de 2.850 metros serán factores clave que favorecen el juego del equipo ecuatoriano.

Los convocados a la Copa Davis

El equipo nacional será capitaneado por Raúl Viver, histórico del tenis ecuatoriano.

La nómina está conformada por Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo, Álvaro Guillén, Andrés Andrade y Felipe Rivadeneira, quienes ya entrenan en Quito para aclimatarse a la altura.

Por su parte, Bosnia llega con su mejor plantilla, encabezada por Damir Dzumhur (61.º ATP), acompañado por Nerman Fatic (233.º), Andrej Nedic (355.º), Mirza Basic (556.º) y Tomislav Brkic, especialista en dobles.

Será la primera vez en la historia que la nación europea dispute una serie en Ecuador.

El regreso de la Copa Davis a Quito

La serie frente a Bosnia y Herzegovina marcará el regreso de la Copa Davis a Quito después de 16 años. La capital ecuatoriana no recibía un enfrentamiento de esta magnitud desde mayo de 2009, cuando Ecuador se impuso por 4-1 a Perú en el Club Buenavista, dentro de la Zona Americana I.

El capitán del equipo, Raúl Viver, destacó la importancia de volver a jugar en la capital.

“Son 16 años de la última vez que se jugó en Quito. Acá la afición y el público nos ha recibido de la mejor manera, nos ha apoyado en todo momento y hemos tenido buenos resultados en esta ciudad. Contentos de estar acá”, señaló a EL COMERCIO.

En la historia del torneo, Quito ha sido sede en tres ocasiones.

La primera se remonta a febrero de 2003, cuando Ecuador derrotó 3-2 a Chile en una intensa serie en el Club Buenavista. Meses más tarde, en septiembre de 2003, la capital volvió a acoger la Copa Davis, aunque esta vez la Tricolor cayó 2-3 ante Rumanía en el Quito Tenis & Golf Club. Finalmente, en mayo de 2009, Ecuador se impuso 4-1 a Perú, confirmando su fortaleza como local.

Ahora, con el regreso de la Copa Davis, Ecuador buscará aprovechar nuevamente la altitud y el respaldo del público quiteño.

Lo que está en juego

El sorteo de los partidos se realizará el viernes 12 de septiembre a las 12h00, en el salón La Silla del Rancho San Francisco.

Sábado 13 de septiembre (11h00): dos partidos de singles.

Domingo 14 de septiembre (10h00): un partido de dobles y dos singles

El ganador de la serie entre Ecuador y Bosnia se clasificará a los Qualifiers de la Copa Davis 2026, la fase previa al Grupo Mundial.

El perdedor, en cambio, deberá disputar los play-offs del Grupo Mundial I el próximo año.

