La Copa Davis regresa a Quito y ya calienta motores. A siete días de la inédita serie por el Grupo Mundial I, Ecuador y Bosnia y Herzegovina realizaron este sábado 6 de septiembre sus primeros entrenamientos en el Club Rancho San Francisco, sede oficial del evento.

La serie se disputará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, y definirá al equipo que avance a los Qualifiers de 2026, paso previo para luchar por el título mundial.

Ecuador ya entrena en la altura

El capitán Raúl Viver, quien lleva 32 años al mando del equipo nacional, dirigió la primera práctica con Andrés Andrade y Felipe Rivadeneira. En los próximos días se sumarán Álvaro Guillén, Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar.

“Hoy hicimos nuestro primer entrenamiento y hemos sentido el calor y la alegría de la gente. Nuestra expectativa es buscar la victoria. Sé que vamos a contar con el apoyo del público”, señaló Viver.

Andrade, la raqueta número 2 del equipo, destacó la importancia de la localía. “Regreso a Quito desde 2022 y me siento bien, adaptándome otra vez a la altura. Ojalá que venga todo el mundo a apoyarnos”.

Rivadeneira, de apenas 19 años, vivirá su primera serie de Copa Davis.

“Más que un equipo tenemos que ser una familia. Estoy feliz de salir a gritar el sí se puede con la gente”.

Ecuador en los entrenamientos para la llave de Copa Davis. Foto: Cortesía FET.

Bosnia llega con equipo completo

Bosnia y Herzegovina arribó con su equipo estelar, encabezado por Damir Dzumhur, número 61 del ranking ATP. Lo acompañan Nerman Fatic (#233), Andrej Nedic (#355), Mirza Basic (#556) y Tomislav Brkic.

“El reto es complicado, jugamos de visitantes y en condiciones a las que no estamos acostumbrados. La altitud es difícil, pero llegamos antes para prepararnos”, comentó Dzumhur.

El capitán Zoran Zrnic fue claro: “Respetamos al rival, pero queremos asumir el liderazgo. Tenemos tiempo suficiente para adaptarnos y llegar listos al fin de semana”.

Agenda de la serie

El sorteo de los partidos se realizará el viernes 12 de septiembre a las 12h00, en el salón La Silla del Rancho San Francisco.

Sábado 13 de septiembre (11h00): dos partidos de singles.

dos partidos de singles. Domingo 14 de septiembre (10h00): un partido de dobles y dos singles.

El ganador clasificará a los Qualifiers de febrero 2026. El perdedor disputará los play-offs del Grupo Mundial I contra un equipo proveniente del Grupo Mundial II.

