El tenis mundial vivirá una jornada histórica este domingo 7 de septiembre, en la pista central de Flushing Meadows. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizarán la final del US Open, un enfrentamiento que no solo coronará al nuevo monarca, sino que también pondrá en juego el número uno del ranking ATP.

Será además la reedición de la última final de Grand Slam disputada en Wimbledon 2025, donde Sinner se llevó la victoria en cuatro sets y dejó a Alcaraz con la espina clavada. Ahora, el murciano buscará revancha en un escenario donde ya sabe lo que es ser campeón.

Más noticias:

¿Cuándo es la final del US Open 2025 entre Alcaraz y Sinner?

El partido se disputará este domingo 7 de septiembre, a las 13:00 (Hora en Ecuador), en la pista Arthur Ashe del complejo de Flushing Meadows, en Nueva York.

El duelo enfrenta a dos de los grandes nombres del presente y futuro del tenis.

Alcaraz, de 22 años, domina el historial con 9 victorias sobre 5 de Sinner, incluyendo un 4-2 en finales, aunque el italiano defiende la cima del ranking y llega con la confianza de haber ganado su último enfrentamiento directo en Wimbledon.

El camino de Alcaraz y Sinner a la final

Alcaraz llega a esta final con un torneo perfecto. No ha cedido ningún set en sus seis partidos previos. Superó al estadounidense Reilly Opelka, a los italianos Mattia Bellucci y Luciano Darderi, al francés Arthur Rinderknech, al checo Jiri Lehecka y, en semifinales, al serbio Novak Djokovic, a quien venció con autoridad por 6-4, 7-6(4) y 6-2.

El español tiene la posibilidad de convertirse en campeón de Grand Slam ganando los 21 sets seguidos del torneo, algo inédito en su carrera.

Por su parte, Sinner, de 24 años, no lo tuvo tan sencillo, pero supo imponer su jerarquía en las rondas clave. El italiano se apoyó en su potente servicio y consistencia desde el fondo de la pista para llegar a su cuarta final consecutiva de un Major, con la motivación extra de defender su posición como número uno del mundo.

Mira el D-Bate