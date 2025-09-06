La bielorrusa Aryna Sabalenka confirmó su supremacía en el tenis femenino al consagrarse campeona del US Open 2025, este sábado 6 de septiembre.

En la final disputada en la pista central de Flushing Meadows, venció a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6, en un partido que ratificó su poderío en los torneos grandes.

Con esta victoria, la actual número uno del ranking WTA defendió con éxito la corona que había conquistado en 2024, cuando derrotó a otra local, Jessica Pegula.

Así, Sabalenka se consolida como una de las jugadoras más dominantes del circuito en los últimos años y se quita la espina de haber perdido dos finales en 2025, tras caer en el Abierto de Australia y en Roland Garros.

ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Sabalenka y su historial en los Grand Slam

En total, la tenista de 27 años suma ya cuatro títulos de Grand Slam. Dos en el Abierto de Australia (2023 y 2024) y dos en el US Open (2024 y 2025).

Sin embargo, los otros dos grandes torneos aún se le resisten.

En Roland Garros 2025 perdió la final frente a Coco Gauff en tres sets, mientras que en Wimbledon no ha logrado superar las semifinales, cayendo en esa instancia en tres ocasiones (2021, 2023 y 2025).

