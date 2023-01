Un tatuaje incriminaría a Dani Alves en caso de abuso sexual

Dani Alves es acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Foto: Instagram Dani Alves

Redacción Elcomercio.com

La mujer que acusa al futbolista Dani Alves de agresión sexual dio detalles, en su relato, de un tatuaje íntimo del brasileño, lo que pudo haber sido determinante para que el jugador fuera detenido y que ahora ayudaría a incriminarlo en medio de sus contradictorios testimonios.



El diario español El Mundo señala que una imagen de una media luna en la parte inferior del abdomen del jugador sirvió para demostrar que en algún momento estuvo sin ropa.



Según una fuente cercana al caso, en medio de las contradicciones que ha expresado el brasileño en sus versiones sobre lo ocurrido la noche del 30 de diciembre, cuando habría sucedido el supuesto abuso, está pesando la contundencia del relato de la denunciante.



Inicialmente, Dani Alves dijo que estaba vestido y que la mujer estaba sentada en su regazo. El juez, sin embargo, cuestionó cómo era posible que la víctima hubiera hecho una descripción detallada del tatuaje si el brasileño siempre estuvo vestido.



Fue entonces cuando el lateral cambió de versión y asumió que se había levantado la prenda; en ese momento, la mujer habría alcanzado a mirar el tatuaje.



El desgarrador testimonio de la denunciante



“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, recoge el medio español AS, que dijo la mujer sobre el hecho ocurrido en el baño de la discoteca Sutton, de Barcelona.



Luego, según ella, el jugador se sentó en el inodoro y la obligó a tener relaciones sexuales con él. “Con solo entrar, le dije que me quería ir y me dijo que no podía”, se lee en el reporte del testimonio de la denunciante, según AS.

“Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, añadió la denunciante.



El deportista también la habría tirado al suelo y la habría obligado a practicarle sexo oral. La mujer habría intentado resistir y por ello habría sido supuestamente agredida. "Empezó a pegarme bofetadas", dijo.



Más adelante, Dani Alves la habría penetrado a la fuerza antes de que ambos abandonaran la cabina, según se lee en la denuncia.



“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, comentó la víctima, quien luego dijo que Alves le dijo que no podían salir al tiempo.



“Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”, concluyó la denunciante en su testimonio.



Comparte celda



Alves fue trasladado el lunes 23 de enero a la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde comparte celda con otro recluso en el módulo 13, al que son destinados -en su mayoría- los agresores sexuales.



Al menos los primeros días, Alves compartirá celda con otro recluso que ejercerá el papel de lo que en la jerga penitenciaria se conoce como 'preso de confianza', cuya misión es ayudar a superar la sensación de angustia y estrés que puede causar entrar en prisión, especialmente a las personas que nunca han estado en una penitenciaría.



El módulo 13, no obstante, dispone de espacio suficiente para que a algunos de los reclusos se les pueda asignar una celda individual, si así lo aconsejan las circunstancias del preso.



Alves permanecía en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), desde el pasado viernes, cuando una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza.