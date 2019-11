Federación rusa de atletismo se dota de  nueva presidenta en pleno escándalo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Rusa de Atletismo (Rusaf) se dotó este sábado 23 de noviembre de 2019 de una nueva presidenta, Yulia Tarasenko, tras la suspensión del anterior máximo dirigente Dimitri Chliakhtine por la Federación Internacional (World Athletics) ante las sospechas de “obstrucción a una investigación”.

“La situación es muy difícil en el seno de la federación pero pensamos que hay una oportunidad de luchar porque representamos a los atletas y ellos no deben sufrir por ello”, declaró la nueva presidenta.



Yulia Tarasenko fue elegida tras la dimisión de Dimitri Chliakhtine, encausado junto a otros cuatro dirigentes por la Federación Internacional por haber obstaculizado una investigación contra el saltador de altura Danil Lysenko.



Tras esta sanción, la IAAF suspendió el viernes el proceso de reintegración de Rusia, excluida desde 2015 de las competiciones internacionales de atletismo por el escándalo de dopaje institucional.



El Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recomendó declarar no conforme a la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada), lo que podría conllevar una suspensión a Rusia para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.



El comité ejecutivo de la AMA debe decidir si sigue o no esta recomendación el 9 de diciembre.



El principal entrenador de atletas rusos, Yury Borzakovsky, aseguró este sábado que el objetivo principal de la Rusaf es “proteger a los atletas y a sus entrenadores para que puedan continuar preparándose para los Juegos Olímpicos”.



Algunos atletas rusos expresaron recientemente su frustración, acusando a las autoridades deportivas de avanzar a paso lento hacia las reformas exigidas.



“Nuestro atletismo agoniza, hemos perdido años. Los atletas limpios son aún vulnerables y no están seguros de tener una opción de poder participar en las competiciones”, escribió el viernes en Instagram la triple campeona del mundo de salto de altura Maria Lasitskene.



Este sábado afirmó a la agencia TASS que el nombramiento de la nueva presidenta no es la solución.



“Chliakhtine fue sustituido por otro Chliakhtine”, lanzó. “La operación para terminar con el atletismo ruso está casi terminada”, añadió.