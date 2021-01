Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar siguen firmes en el ATP de Delray Beach

Roberto Quiroz, en individuales, y Gonzalo Escobar, junto al uruguayo Ariel Behar, en dobles, ganaron sus partidos en el ATP 250 de Delray Beach, en EE.UU, que se realizaron la tarde de este 8 de enero de 2021.

Quiroz, de 28 años, actualmente en el puesto No. 293 del ATP Rankings, se impuso ayer por 7-6 (1) y 6-3 a Noah Rubin, de Estados Unidos, para acceder a la segunda ronda del cuadro principal.



El partido era importante para el ecuatoriano pues en los tres partidos previos siempre ganó Rubin. “Es un gran jugador, nos conocemos muy bien. Me ganó en Wimbledoon en la categoría juvenil y luego en una final del Torneo Universitario”, declaró al portal especializado KCtenis.com.



Quiroz, que forma parte del equipo Copa Davis de Ecuador, tuvo que jugar el cuadro de clasificación para acceder al cuadro principal. En esa fase venció al manabita Gonzalo Escobar por 6-4, 6-7 y 7-5 y luego derrotó por 6-3, 7-5 al croata Viktor Galovic.



El zurdo no había podido superar un cuadro de clasificación desde Eastbourne 2018. Esa también fue la última vez que disputó un cuadro principal a nivel de gira.



Noah Rubin ingresó al torneo gracias a un ‘Wild Card’ (carta de invitación). Tiene 24 años y es No. 251 del mundo.



En el cuadro de dobles, el ecuatoriano Gonzalo Escobar también superó la primera ronda del ATP 250 de Delray Beach, en la Florida. Junto al uruguayo Ariel Behar vencieron a Marcelo Arévalo (El Salvador) y Jean Julien Roger (Holanda) por 7-5 y 7-6 (4).



La pareja sudamericana venció al doble que constaba en el cuadro principal como siembra 1 del torneo.



Distintas suertes corrieron los otros tenistas sudamericanos. El colombiano Daniel Elahi Galán superó al ruso Andrej Martin, por 6-4 y 6-4.



El argentino Tomás Martín Etcheverry se despidió del torneo al caer 6-4 y 6-2 ante el tenista local, Christian Harrison.



En otro resultado, el estadounidense Tommy Paul superó al surcoreano Ji Sung Nam por 6-1 y 6-4. Y, el italiano Gianluca Mager eliminó a Ryan Harrison (EE.UU.), por 3-6, 6-1 y 6-4.