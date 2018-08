El DT Pablo Repetto no volverá a apostar con su colega Eduardo Favaro

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, admitió entre risas que debe tres pagos de apuestas a su amigo y colega Eduardo Favaro, DT de El Nacional. “Estoy moroso. No le he pagado. Algún día le voy a pagar”, indicó en son de broma.

Agregó que mientras no pague no puede apostar y no lo hará previo al partido entre Liga de Quito y El Nacional de este sábado 4 de agosto del 2018 en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 15:30.

Para Repetto, el juego ante los criollos será muy complicado, puesto que ese equipo “ha mejorado en los últimos partidos”.



“Los goles que le hizo Delfín a Él Nacional no fueron de jugada. El Nacional tuvo un buen primer tiempo”, expresó el charrúa.

​



Para el encuentro, el DT empezó a pensar en variantes en su alineación titular.

​

El Nacional y Liga de Quito jugarán en el estadio Atahualpa. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



No contará con Anderson Ordoñez, quien se espera pueda jugar en unas tres semanas. Christian Cruz volvió a ejercitarse con sus compañeros. Sin embargo, aún debe mejorar su estado físico y, por ello, está casi descartado para el sábado.



Los albos viajarán el lunes 6 de agosto a Río de Janeiro. Ahí, jugarán ante Vasco da Gama por la revancha de la segunda fase de la Sudamericana, el jueves 9 de agosto.



Repetto ya vio videos del cuadro brasileño.