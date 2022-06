¿Cuáles son las probabilidades de Ecuador para ganar el Mundial?

Según la predicción de The Analyst, una empresa dedicada al análisis de datos y estadísticas de distintos deportes, Ecuador tiene 0.17 % de ganar el Mundial de Catar 2022.

La Tri se ubica en el puesto 24 entre las selecciones participantes, por debajo de Países Bajos (6), Catar (20) y Senegal (23), equipos con los que comparte el Grupo A.

En el artículo también menciona que el ‘grupo de la muerte’ es el E, donde se encuentra España, Alemania, Japón y Estados Unidos.

Además, en el análisis se habla sobre lo equilibrado que es el Grupo B. Obviando a Inglaterra que dan por hecho que avanzará a octavos de final, los tres equipos restantes, Iran, Estados Unidos y Gales comparten un porcentaje similar para avanzar de ronda.

El otro grupo donde sucede algo similar es el A, ya que Ecuador, Catar y Senegal cuentan con al menos un 32.5 % de posibilidades de llegar a los octavos de final.

Según la predicción, los tres favoritos para ganar el Mundial son Francia con 17.93%, Brasil con 15.73 % y España con 11.53%.



Parte del razonamiento que Francia sea el que tenga más probabilidades, es por el camino que tendría que cruzar hasta llegar a la final, con relación al de Brasil, explica el artículo.



Además, se detalla que en caso de que ambos equipos terminen primeros en sus grupos, pueden enfrentarse en la final, tal y como lo hicieron en el Mundial de Francia 1998.



De igual forma, en caso de Francia repetir título, sería el primer bicampeón desde 1962, cuando lo logró Brasil con Pelé a la cabeza.

ICYMI: We’re now down to 32 teams, and we’ve got our first 2022 World Cup predictions.



France to become the first team since Brazil in 1962 to retain the World Cup? 🤔🔮



Full article: ➡️ https://t.co/vodGiGLhYU pic.twitter.com/Jyt5w9oAIj