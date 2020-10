Primoz Roglic: 'Ha sido un día muy duro y no ha salido como esperaba'

LEA TAMBIÉN

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) dijo tras perder el jersey rojo en favor del ecuatoriano Richard Carapaz que "no han salido las cosas" como esperaba y que tuvo problemas con el chubasquero en el momento que perdió contacto con el grupo de favoritos antes de afrontar la última subida.

"Tuve un problema con el chubasquero, perdí contacto con el grupo y luego tuve que gastar más fuerzas de la cuenta para enlazar y empezar la ultima subida. No ha sido un problema de avería", comentó en la cima de Formigal el defensor del título de la Vuelta.



Líder desde la etapa inicial, Roglic pasó del primer al cuarto puesto tras una jornada épica que quedará para el recuerdo, pero el ganador de la Lieja no tira la toalla, ni mucho menos.



"No me ha salido el día como esperaba, ha sido un día muy duro, con mucho frío y lluvia, pero ha sido así para todos. He perdido la roja pero veremos qué pasa en los próximos días, yo siempre intento dar el máximo posible y es lo que seguiré haciendo", aseguró.