Los deportistas Daniel Pintado y Karla Jaramillo registraron excelentes tiempos en el Nacional Interclubes de Marcha que se desarrolló este sábado 15 de febrero del 2020 en Macas, Morona Santiago. Ellos triunfaron en la prueba de 20 kilómetros, en varones y damas.

Pintado, de Azuay, cubrió la distancia en una hora, 21 minutos y 55 segundos (1:21.55), tiempo registrado por primera vez en campeonatos de Ecuador. Así lo destacó su técnico, Julio Chuqui, quien aseguró que sin la lluvia la marca hubiese sido mejor.



El campeón de los últimos Juegos Panamericanos superó al pichinchano David Hurtado y al lojano Jordy Jiménez. Chuqui sostuvo que la fuerte lluvia que cayó durante la competencia incomodó a los andarines porque “se mojaron los zapatos y las medias”.



Jaramillo, representante de Imbabura, cronometró una 1:30.39, sacando cerca de un minuto de ventaja a su escolta, la azuaya Magaly Bonilla. La también azuaya Paola Pérez terminó tercera. La campeona de los Juegos Panamericanos en 50 km, Johana Ordóñez, se ubicó sexta debido a que no se recuperó de una lesión.



El Nacional Interclubes de Marcha sirvió de selectivo para conformar la delegación que competirá en el Sudamericano de Marcha que se realizará entre el 14 y 15 de marzo en Lima, Perú. El combinado nacional se definirá con base a los tiempos, al criterio técnico y a la disponibilidad económica.



Claudio Villanueva, de Azuay, se impuso en la distancia de 35 km. Las medallas de plata y bronce fueron para los pichinchanos Jonathan Amores y Xavier Mena. Villanueva dijo sentirse feliz y aclaró que su reto es clasificar a los Juegos Olímpicos de julio próximo en Japón. En 35 km damas solo compitió Catalina Urdiales.



Óscar Patín, excampeón olímpico juvenil, alcanzó la medalla de oro para Bolívar en la prueba de 10 km Sub 20; mientras en damas la ganadora fue la imbabureña Verónica Valdez. En los 5 km damas, Terry Villacorte (Tungurahua) y María Mendoza (Chimborazo) se proclamaron campeones Sub 18.



Según Homero Salazar, jefe técnico de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA), la delegación nacional que irá al Sudamericano de Marcha se definirá después de una reunión técnica. El número de seleccionados también dependerá de la disponibilidad económica de la FEA.



Por su experiencia con otros certámenes, Salazar considera que pudiera llevarse equipos completos de 20 kilómetros (3 andarines), en damas y varones, así como equipo completo de 50 km varones. Además, irían al menos los primeros de las categorías Sub 18 y 20, en ambos géneros. “Todo dependerá de los tiempos, del criterio de selección y del presupuesto disponible”.



A su criterio, los equipos masculino y femenino de 20 km aparecen como los más fuertes de Ecuador para el Sudamericano en Perú. En Macas, los grandes ausentes fueron Andrés Chocho y Glenda Morejón, quienes se encuentran en Brasil realizándose valoraciones físicas y médicas. Ambos ya tienen cupo para Tokio 2020, al igual de Daniel Pintado.