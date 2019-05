Pilotos ecuatorianos brillan en circuitos de Sudamérica

LEA TAMBIÉN

Si bien Juan Manuel Correa destaca en la F2 y Diego Morán en la TCR Asia Series, otro grupo de pilotos ecuatorianos traspasó fronteras e incursionaron en dos atractivos torneos: Andrés Carpio, en el Drifting de Perú, y el Team Ecuador en el Campeonato Porsche GT3 en Argentina.

La audacia de sus 25 años llevó a Andrés Carpio a incursionar en el drifting. Se trata de una modalidad nueva en Ecuador, que atrapa el interés de pilotos y aficionados de manera inmediata pues hay que derrapar en plena pista. “Me tocó aprender de cero, porque hay que conducir de manera totalmente opuesta a como se lo hace en la pista de karting o de autos”, dijo el piloto lojano.



La participación en la pista es individual y solo en la final corren los dos mejores en disputa por el título. “Hay que llevar al auto de lado a lado, gastar neumáticos y acelerar hasta los 120 kilómetros por hora. En plena recta y con el acelerador a fondo, hay que frenar y derrapar”.



El auto lo lleva a tope y la adrenalina también. Por ello decidió comprar un Nissan 350Z e inscribirse en el Campeonato Peruano. Con solo una semana de entrenamiento, alcanzó el primer lugar en la categoría Street en la pista de la Chutana en Lima.



Derrotó a 14 pilotos locales. “Marcamos un récord, pues en 10 años que lleva realizando el torneo, jamás un debutante ganó la primera carrera en la que intervino”.



Su vehículo pertenece a la categoría 3 500 cm3, no tiene turbo y llega a los 400 caballos de fuerza. “Recibí el apoyo mecánico de un equipo peruano, y conmigo viajó mi padre, Rodrigo”.



Precisamente, Andrés heredo esa tradición tuerca de la familia. “De niño tenía en el patio el go-kart de mi padre, nunca me aficioné por un balón”.

A los 9 años ya incursionó en el karting, a los 16 fue piloto de pista y a los 18 de rally. Ha participado en tres ediciones de la Vuelta Automovilística al Ecuador como copiloto. “A nivel internacional he acompañado a los Hermanos Cuenca a Bolivia y Perú”. Precisamente en una de estas salidas miró el drifting y decidió probar.

Juan José Rivera logró un segundo lugar y Pablo Cevallos el primero, en la Monomarca Porsche. Foto: Archivo particular

Le quedan cuatro fechas al torneo peruano, una de ellas será en horario nocturno y la última entregará puntaje doble. El objetivo es regresar a casa con el título del torneo y en el futuro organizar un evento similar en el país.

Al mando de un Porsche



La Porsche GT3 Cup Trophy Argentina es una monomarca en la que decidió participar Juan José Rivera, quien formó el Team Ecuador y hasta el momento han logrado varios resultados importantes.



El certamen se disputa en el sur del continente desde el año pasado, pero a nivel mundial se la realiza desde hace 28 años.



En el torneo argentino participan 14 pilotos de Chile, Perú, Uruguay, Argentina y Ecuador.



El Porsche 911 GT3 RS, de 3.8 litros y 450 hp de potencia, alcanza velocidades de casi 300 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4 segundos.

“Estoy alucinado. Se trata de una categoría avalada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), tiene altos estándares de calidad”, dijo el piloto quiteño, de 38 años, que se inició en el karting cuando tenía 16 años.

De la pista donde se han corrido las dos primeras fechas, declaró que es completa, “tiene segmentos de velocidad y frenado. Hay curvas exigentes”.

Diego Villacís, piloto de karting, ya se estrenó con los Porche y logró subir al podio en dos ocasiones al igual que Carlos Molina.



En la primera válida, quien se destacó fue Pablo Cevallos con un primer lugar.

En junio se realizará la siguiente fecha, con estos autos, denominados ‘pura sangre’.