Piero Hincapié será nuevo jugador del Arsenal desde el Bayer Leverkusen y ya hay un pacto por el futbolista. De acuerdo a los términos, el fichaje del defensa central ecuatoriano se convertirá en el segundo más caro por un futbolista del país.

A puertas de que se cierre el mercado de fichajes en Europa, el cuadro británico logró llevar sus negociaciones a buen puerto. Este viernes 29 de agosto del 2025, el especialista en fichajes Fabrizio Romano dio a conocer la operación.

Más noticias:

“La cesión de Piero Hincapié costará 7 millones de dólares en un paquete cuya clausula de vente obligatoria para 2026 será de 53,7 millones. Arsenal prepara su revisión médica“, señaló Romano en sus redes sociales.

Dado que la venta en 2026 de Hincapié será irrevocable, más el monto por su año de cesión, el valor total del esmeraldeño será de 60,7 millones. Con ello, su fichaje será el segundo más caro de Ecuador por detrás del de Moisés Caicedo.

Los fichajes más caros en la historia del Ecuador junto al de Piero Hincapié al Arsenal

Con la nueva transferencia, el puesto de la de Willian Pacho como la segunda de mayor valor del país será modificado. Este ocupó tal sitial a raíz de su movimiento hacia el PSG a mediados del 2024 por una suma de 44 millones de dólares al cambio de aquel año.

El fichaje más caro en la historia de un futbolista ecuatoriano, sin embargo, cuenta con montos lejanos a los de Hincapié y Pacho. Moisés Caicedo llegó al Chelsea en 2023 por 146 millones de dólares desde el Brighton, de manera que también es el movimiento más caro entre equipos de la Premier League e Inglaterra.

En el cuarto de los máximos traspasos de jugadores ecuatorianos está el de Antonio Valencia por el Manchester United en 2009, cuando los ‘Red Devils’ desembolsaron 25 millones. A su vez, el quinto se dio también en este 2025, el AC Milan pagó 22 millones por Pervis Estupiñán.

Tres ecuatorianos en la Premier League

Con la llegada de Piero Hincapié al Arsenal, la Premier League contará con cuatro jugadores ecuatorianos en su torneo. Moisés Caicedo ya milita en el Chelsea y Jeremy Sarmiento en el Brighton.

El torneo, además, ya se encuentra iniciado y el cuadro ‘gunner’ venció en las dos primeras fechas, por lo que es líder del certamen. Una vez que se concrete su arribo, el central ecuatoriano también podrá estar presente en la UEFA Champions League.