Angie Palacios volvió después de dos años y así fue su regreso internacional

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Dos años después de su última temporada olímpica, Angie Palacios volvió a afrontar una competencia del ciclo internacional con Ecuador. La pesista participó este miércoles 16 de septiembre de 2026 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina, dentro de la categoría femenina de 77 kilogramos.

La presentación tenía un ingrediente distinto para la medallista olímpica: llegaba después de una pausa marcada por su maternidad y por el proceso necesario para volver al alto rendimiento. Su retorno oficial se produjo apenas semanas antes de los Suramericanos, por lo que la prueba en Santa Fe servía también para conocer dónde estaba su nivel frente a otras pesistas de la región.

Angie Palacios volvió con Ecuador a la halterofilia de los Suramericanos

El primer registro de Palacios fue de 107 kilogramos. A partir de allí, la competencia fue tomando forma hasta dejar a la ecuatoriana en la disputa por las primeras posiciones de las pesas femeninas.

Al terminar sus levantamientos, la respuesta quedó sobre la plataforma: Angie Palacios consiguió la medalla de plata con 245 kilogramos en el total. El oro fue para María Fernanda Heredia, quien alcanzó 250 kilogramos. Apenas cinco kilos separaron a ambas deportistas.

El resultado adquiere otra dimensión al mirar hacia atrás. Palacios no había competido en una gran cita internacional desde los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo la medalla de bronce en los 71 kilogramos. Posteriormente anunció su embarazo, se convirtió en madre en 2025 y atravesó un proceso de recuperación antes de regresar al entrenamiento y a las competencias.

¡PLATA SUDAMERICANA!



En la categoría 77kg, la pesista Angie Palacios, logró medalla de 🥈 al establecer un peso total de 245kg . 🇪🇨



La tricolor obtuvo los siguientes pesos durante la competencia de los @suramericanos26:



Arranque: 115kg

Envión: 130 kg

Total Olímpico: 245 kg pic.twitter.com/rq5V6z9jCm — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) September 16, 2026

El regreso de Angie Palacios comenzó en Guayaquil

La vuelta a la plataforma ocurrió oficialmente el 29 de agosto de 2026, durante el Campeonato Sudamericano Absoluto de Levantamiento de Pesas, celebrado en Guayaquil. Allí compitió en los 77 kilogramos y consiguió tres oros, con 108 kilogramos en arranque, 128 en envión y 236 en el total.

Ese regreso también fue recogido por EL COMERCIO el 30 de agosto de 2026, cuando este Medio informó sobre la reaparición de Palacios y Neisi Dajomes después de su ausencia de las plataformas competitivas desde París 2024.

La comparación entre ambas competencias muestra el avance de Palacios en estas primeras semanas de regreso. En Guayaquil totalizó 236 kilogramos y, en los Suramericanos, elevó ese registro hasta 245, nueve kilogramos más.

Una nueva categoría para mirar hacia Los Ángeles 2028

El regreso también supone un cambio respecto de su etapa olímpica anterior. La ecuatoriana obtuvo el bronce de París 2024 en los 71 kilogramos, mientras que ahora compite en la división de 77 kilogramos.

La medalla de plata de Santa Fe 2026 se incorpora así a un palmarés internacional en el que ya consta una presea olímpica. Para Palacios, la competencia suramericana forma parte de una nueva etapa deportiva después de la maternidad y dentro del ciclo que conducirá hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Preguntas frecuentes sobre la medalla de Angie Palacios en los Juegos Suramericanos 2026:

❓ ¿Qué medalla ganó Angie Palacios en los Juegos Suramericanos 2026? Angie Palacios consiguió la medalla de plata en la categoría femenina de 77 kilogramos.

La ecuatoriana terminó con 245 kilogramos en el total. El oro fue para María Fernanda Heredia, quien alcanzó 250 kilogramos, cinco más que Palacios. ❓ ¿Cuánto levantó Angie Palacios para conseguir la medalla de plata? Palacios registró 115 kilogramos en arranque y 130 en envión, para un total de 245.

El resultado significó una mejora respecto de su competencia anterior en Guayaquil, donde había alcanzado 236 kilogramos en el total. ❓ ¿Cuánto mejoró Angie Palacios desde su regreso a las competencias? Mejoró su total en nueve kilogramos en pocas semanas.

En el Campeonato Sudamericano de Guayaquil, disputado el 29 de agosto, registró 236 kilogramos. En Santa Fe elevó esa cifra hasta los 245 kilogramos. ❓ ¿Por qué es especial esta medalla para Angie Palacios? Porque forma parte de su regreso al alto rendimiento después de la maternidad.

Palacios no había participado en una gran cita internacional desde París 2024. Posteriormente anunció su embarazo, fue madre en 2025 y atravesó un proceso de recuperación antes de regresar oficialmente a las competencias en agosto de 2026. ❓ ¿En qué categoría compite ahora Angie Palacios? Actualmente compite en la división de 77 kilogramos.

La categoría representa un cambio respecto de París 2024, donde obtuvo la medalla olímpica de bronce en los 71 kilogramos. Su regreso en los 77 kilogramos forma parte de una nueva etapa de su carrera deportiva.

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