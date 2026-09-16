Angie Palacios va por otra medalla para Ecuador en los Suramericanos ¿dónde verla?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La ecuatoriana Angie Palacios, medallista olímpica en París 2024, competirá este miércoles 16 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La pesista está inscrita en la categoría femenina de hasta 77 kilogramos y su presentación está prevista para las 15:30, hora de Ecuador, en el Gimnasio N.º 5 del Club Atlético Provincial, en Rosario, Argentina. El programa oficial en territorio argentino ubica esta final a las 17:30, dos horas después que en Ecuador.

La presencia de Palacios coloca nuevamente a la halterofilia entre los deportes con atención para Ecuador en los Suramericanos. La deportista llega a la plataforma después de competir en agosto en el Campeonato Sudamericano de pesas, disputado en Guayaquil, donde ganó en los 77 kilogramos con 108 kilos en arranque, 128 en envión y 236 en el total.

Ecuador busca otra medalla en la halterofilia de los Suramericanos

La jornada de levantamiento de pesas de este miércoles contempla cuatro finales en Rosario. La categoría masculina de 85 kilogramos abre el bloque, seguida por los 69 kilogramos femeninos y los 95 masculinos. La prueba de Palacios, en los 77 kilogramos femeninos, cerrará la programación desde las 17:30 de Argentina.

Para la ecuatoriana, Santa Fe representa una nueva competencia internacional después de su regreso a las plataformas. La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) registró su triunfo en el Sudamericano celebrado en Guayaquil, una referencia reciente de su rendimiento antes de afrontar la cita regional.

Su trayectoria también explica la expectativa alrededor de su participación. Palacios obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la categoría de 71 kilogramos, después de haber conseguido un diploma olímpico en Tokio 2020. El Comercio recordó ese recorrido el 8 de septiembre de 2026 al repasar su actuación olímpica y la prueba en la que consiguió su primera presea en unos Juegos Olímpicos.

¿Dónde ver a Angie Palacios desde Ecuador?

La competencia puede seguirse desde Ecuador a través de Panam Sports Channel, plataforma que confirmó la transmisión internacional de Santa Fe 2026. El servicio dispone de seis señales simultáneas y anunció más de 650 horas de cobertura durante las jornadas de competencia, con acceso mediante sus plataformas digitales y aplicación.

¿Qué son los Juegos Suramericanos?

Los Juegos Suramericanos son el principal evento multideportivo organizado por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). Su historia comenzó en 1978 en La Paz, Bolivia, cuando se disputó la primera edición. El encendido del Fuego Suramericano en Tiwanaku conserva desde entonces el vínculo simbólico con el origen de la competición.

La edición de Santa Fe 2026 se desarrolla entre el 12 y el 26 de septiembre. Más de 4 000 deportistas participan en un programa de 43 deportes y más de 60 disciplinas, distribuido principalmente entre Rosario, Santa Fe y Rafaela. Además, más de 30 disciplinas forman parte de procesos clasificatorios hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Para Ecuador, la delegación está integrada por 179 deportistas y tiene entre sus figuras a Palacios, Neisi Dajomes, Lucía Yépez y David Hurtado.

El escenario de Palacios será el Gimnasio N.º 5 del Club Atlético Provincial, acondicionado con plataformas de competencia, zonas de calentamiento y equipamiento homologado para el levantamiento de pesas. Allí, este miércoles, la ecuatoriana volverá a una plataforma internacional con una medalla suramericana en disputa.

Preguntas frecuentes sobre Angie Palacios en los Juegos Suramericanos 2026:

❓ ¿A qué hora compite Angie Palacios en los Juegos Suramericanos? Angie Palacios competirá este miércoles 16 de septiembre a las 15:30, hora de Ecuador.

La final de los 77 kilogramos femeninos está programada para las 17:30 en Argentina. La competencia se realizará en el Gimnasio N.º 5 del Club Atlético Provincial, en Rosario. ❓ ¿Dónde ver la competencia de Angie Palacios desde Ecuador? La participación de la ecuatoriana podrá seguirse a través de Panam Sports Channel.

La plataforma confirmó la transmisión internacional de Santa Fe 2026 y dispone de seis señales simultáneas para cubrir las diferentes competencias mediante sus plataformas digitales y aplicación. ❓ ¿En qué categoría competirá Angie Palacios? La pesista ecuatoriana está inscrita en la categoría femenina de hasta 77 kilogramos.

Palacios llega después de competir en agosto en el Campeonato Sudamericano de pesas de Guayaquil, donde ganó en esta categoría con 108 kilos en arranque, 128 en envión y 236 en el total. ❓ ¿Qué medalla olímpica ganó Angie Palacios? Palacios consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La ecuatoriana obtuvo esa presea en la categoría de 71 kilogramos. Anteriormente había conseguido un diploma olímpico durante su participación en Tokio 2020. ❓ ¿Cuántos deportistas representan a Ecuador en Santa Fe 2026? La delegación ecuatoriana está integrada por 179 deportistas.

Entre las principales figuras mencionadas en la nota están Angie Palacios, Neisi Dajomes, Lucía Yépez y David Hurtado. Los Juegos Suramericanos se desarrollan del 12 al 26 de septiembre de 2026.

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