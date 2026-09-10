Lucía Yépez, Neisi Dajomes y David Hurtado, las cartas de Ecuador en Santa Fe 2026

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Ecuador estará representado por 179 atletas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, desde el próximo 12 de septiembre. En la delegación figura la campeona olímpica Neisi Dajomes, la campeona mundial Lucía ‘La Tigra’ Yépez y el medallista mundial David Hurtado, entre otros.

Ecuador en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

David Hurtado y Lucía Yépez son los abanderados del equipo.

“Llevar la bandera de Ecuador es un orgullo inmenso y una responsabilidad que asumimos con el corazón”, señaló el marchista Hurtado.

Por su parte, Yépez llega como una de las principales figuras de la delegación tras conquistar la medalla de plata en lucha durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La delegación ecuatoriana inicialmente estaba conformada por 182 deportistas, pero se redujo a 179 debido a temas técnicos y de lesión, según informó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Entre las bajas están la juvenil Belsy Quiñónez, Martín Camacho y Nicolás García. A ellos se suman los marchistas Daniel Pintado, campeón olímpico en París 2024, y Paula Torres, campeona mundial de marcha.

Las figuras de Ecuador en Santa Fe

Neisi Dajomes, campeona olímpica en Tokio 2020 y medallista de bronce en París 2024, será una de las principales cartas ecuatorianas. También estará Angie Palacios, bronce olímpico en París 2024.

La delegación combina experiencia y juventud. Entre las promesas destaca Stiven Méndez, de 16 años, quien estableció un récord suramericano de 53,11 segundos en los 400 metros vallas.

Con 16 años figuran Ayelén Yépez (natación) y Karolayn Maldonado (tenis de mesa), y con 17 están Valentina Flores, Piero Luna y Tomás Aguinaga (escalada); Emma Sabando, Elvira Espinoza, Santiago Chóez y Joaquín Espinoza (natación); Mariana Torres y Mayte Caicedo (taekwondo); Arianny Cárdenas y Boris Villavicencio (tenis de mesa); María Bonilla (Triatlón) y Alfredo Vélez (voleibol playa).

En los Juegos Suramericanos de 2022, Ecuador llevó 219 deportistas y terminó sexto en el medallero, con 78 preseas: 25 de oro, 21 de plata y 32 de bronce.

¿Cuando son los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Los Juegos Suramericanos Santa fe 2026 serán del 12 al 26 de septiembre del 2026.

Con información de EFE