Neisi Dajomes y Angie Palacios regresan con seis medallas de oro

Neisi Dajomes y Angie Palacios regresaron al levantamiento de pesas y lo hicieron de manera excepcional. Ambas hermanas se coronaron triple campeonas sudamericanas al ganar todas las medallas de oro en sus categorías.

Los triunfos de Neisi Dajomes y Angie Palacios en el Sudamericano

Parte del Campeonato Sudamericano Absoluto de Levantamiento de Pesas se llevó a cabo durante el sábado 29 de agosto del 2026, en Guayaquil. Aquel evento marcó la vuelta de Neisi Dajomes y de su hermana Angie Palacios a las competencias de élite, pues habían estado ausentes desde los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquel último evento, ambas lograron medallas de bronce.

Dajomes compitió en la categoría de 86 kilogramos, mientras que Palacios lo hizo en la de 77. Ambas arrasaron en sus divisiones y se llevaron tres medallas de oro al vencer en todas las modalidades.

Neisi levantó 115 kilogramos en arranque y 150 en envión, más que cualquier rival. Aquello le sirvió para sumar 265 a nivel global y también llevarse la máxima presea por sus dos resultados previos acumulados. Angie, por su parte, levantó 108 en arranque, 128 en envión y, finalmente, acumuló un total de 236 kilogramos.

El regreso de Neisi Dajomes al levantamiento de pesas

Neisi Dajomes volvió después de haberse enfrentado a una sanción de 14 meses impuesta por la de la Agencia Internacional de Controles (ITA). La atleta había dado positivo en clomifeno en un control de abril de 2025.

Tras haber cumplido la suspensión, Dajomes fue habilitada en este agosto del 2026. Antes, el castigo impuesto había sido de 24 meses, sin embargo, se aplicó la reducción tras determinarse que no existió intención de la pesista por mejorar su rendimiento deportivo.

A raíz de la primera sanción, la misma Dajomes se había pronunciado y explicó que no logró conseguir a tiempo la autorización para uso terapéutico por un error administrativo. Además, detalló que el uso de la sustancia fue para un tratamiento médico de índole personal.

Angie Palacios volvió al circuito junto a su hijo

Angie Palacios también hizo su regreso al levantamiento de pesas, aunque sus ausencias previas fueron por diferentes motivos que los de su hermana mayor. Ella se había alejado de las competencias debido a su embarazo y maternidad.

El 26 de agosto del 2025, la medallista de bronce en París 2024 dio a conocer el nacimiento de su hija. Después de su retorno, tanto ella como Dajomes planean su llegada hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.