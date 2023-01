Brighton golea al Liverpool con sus tres ecuatorianos

Pervis Estupiñán del Brighton conduce la pelota ante Mohamed Salah del Liverpool. Foto: Twitter @OfficialBHAFC

Paulo Álvarez (D)

El Brighton and Hove Albion se impuso por 3-0 ante el Liverpool en la Premier League. Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento estuvieron presentes en el triunfo.

Mientras los 'Reds' no salen de su mal momento en la liga inglesa, las 'Gaviotas' levantan vuelo y se mantienen en la primera mitad de la tabla. El equipo que dirige Roberto de Zerbi no solo ganó, sino que supo someter a su rival en el encuentro-a pesar de no ser favorito- y controlar el trámite de este.

Con su gente en el Ammex Stadium y Caicedo y Estupiñán de titulares, el equipo de Sussex aprontó su ataque y desde los primeros instantes del compromiso buscó hacer daño al rival. A los siete minutos tuvo su primera llegada de peligro, sin embargo, esta no pudo ser concretada.

Desde el costado izquierdo, Kaoru Mitoma se asoció con Pervis Estupiñán y entre ambos causaron estragos sobre Trent Alexander Arnold. Por medio de centros y pases diagonales intentaban encontrar a algún compañero, mas faltaba definición.

El elenco de Merseyside mostró chispazos y tuvo una de sus mejores chances a los 27 minutos, donde encontró mejor al arquero Robert Sánchez. Mohamed Salah tuvo un mano a mano pero no consiguió vencer, tras el rebote del guardameta y el remate seguido, la defensa del Brighton la sacó casi en la línea.

Finalmente, la primera mitad también dejó un susto para Ecuador y el Brighton. Moisés Caicedo recibió una falta de Jordan Henderson y se quedó tendido en el gramado. Al momento de la caída sufrió un golpe en su hombro que necesitó asistencia médica. Todo quedó en un susto y Caicedo se reincorporó.

Sully March, la figura que le dio el triunfo al Brighton

En el segundo tiempo, Sully March se erigió como la figura del partido y del Brighton. El volante marcó un doblete que le dio el triunfo.

Al igual que en el periodo anterior, los albiazuales apretaron el acelerador y presionaron a su rival desde los primeros instantes. Pasó un minuto de la reanudación del compromiso para que se inaugure el marcador y la victoria.

Tras un jugada gestada a puro pase, el británico apareció. Mitoma recibió un pase dentro del área, se internó y cruzó el pase horizontal, March cerró la pinza.

Para el segundo tanto, el mediocampista volvió a poner la pelota en medio de los tres palos. Una mala salida de Joel Matip dejó la pelota a merced de Alexis Mac Allister. Jugó de primera. Adam Lallana fue quien asistió a March para que, con un derechazo de borde interno, cuelgue la pelota en el segundo palo.

3-0 definitivo e ingreso de Sarmiento

En los últimos 10 minutos del compromiso, Danny Welbeck fue el encargado de sellar la goleada. El resultado también propició el ingreso de Jeremy Sarmiento.

El poco tiempo que estuvo le sirvió al gambetear y buscar llegar al área contraria. Pulir el último pase le faltó para que la ventaja sea aún mayor.

El triunfo deja al Brighton en el séptimo lugar de la Premier League con 30 puntos. El Liverpool cae hacia la octava casilla con 28.

