La noche del sábado 1 de marzo de 2025, John Cena se aseguró ser el retador oficial de Cody Rhodes por el título del Campeonato Indiscutible de la WWE, tras una legendaria batalla que libró en la Elimination Chamber.

La Elimination Chamber se realizó en el Rogers Centre en Toronto, Canadá. Ahí, John Cena extendió su permanencia en la WWE, una pelea más con la venia de The Rock, que se encargaron de encender el ánimo de los miles de asistentes al evento.

El último combate de John Cena en WrestleMania será por el Campeonato Indiscutible de la WWE, apunta la referida empresa en su sitio web, que agrega que la legendaria superestrella ganó el Elimination Chamber Match de 2025 para desafiar a Cody Rhodes, el actual campeón.

Drew McIntyre y Seth “Freakin'” Rollins comenzaron el combate y se golpearon mutuamente, derribándose uno a otro. Luego se unieron Damian Priest, Logan Paul y CM Punk, todos derrotados por Cena, que abandonó su cabina y electrizó a los más de 38 000 aficionados reunidos en Toronto.

Una vez que Cena fue proclamado como ganador, el campeón indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, subió al ring para felicitarlo, pero The Rock, apodado como el The Final Boss, y la estrella del rap Travis Scott interrumpieron su encuentro.

The Rock subido en el cuadrilátero exigió a Rhodes una respuesta sobre su propuesta de ‘apadrinarlo’ en la WrestleMania, pero consiguió una respuesta negativa, desatando un épico momento, que los fanáticos de la lucha libre.

Mientras Cena abrazaba a Rhodes por tomar esa decisión, de repente recibió una señal de The Rock.

Segundos después, el 16 veces campeón mundial pateó sorprendentemente a Rhodes por debajo del cinturón y llevó a cabo un ataque meticuloso y devastador, dejándolo con sangre en su rostro mientras el universo WWE observaba con horror, relata la propia empresa en su portal web.

WrestleMania 41 se celebrará el 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, siendo el segundo WrestleMania en ser realizado en este estado, después de 32 años.

