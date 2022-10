Ecuador repitió en Asunción 2022 las 25 medallas de oro de Cochapamba 2018

Rosalba Chacha al cruzar primera en la maratón de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. La atleta consiguió la medalla de oro número 25 de Ecuador. Foto: Twitter @ECUADORolimpico

Redacción Deportes

Las dos medallas de oro conseguidas por Rosalba Chacha y Christian Vásconez en la maratón, en la jornada final de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, fueron un alivio para Ecuador que igualó así las 25 preseas doradas conseguidas en la cita anterior, en Cochapamba 2018.

Al igual que hace cuatro años en Bolivia, la delegación ecuatoriana alcanzó el sexto lugar en el medallero final.

En Asunción 2022, Ecuador logró 78 medallas: 25 de oro, 21 de plata y 32 de bronce.

Cochabamba 2018, Ecuador logró 94 medallas: 25 de oro, 17 de plata y 52 de bronce.

El objetivo del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) era igualar o superar lo realizado hace cuatro años. Así lo aseguró Jorge Delgado, presidente del COE, en una comunicación telefónica con este Diario.

"Siempre la meta será igualar o superar el número de medallas de los Juegos Anteriores. Lo logramos con el triunfo de los dos maratonistas, fue fabuloso", aseguró Delgado este 15 de octubre del 2022, en la jornada final de los Juegos Suramericanos.

¿Estaban contempladas las medallas de oro en maratón?

"Hemos hecho nuestro pronóstico y las medallas de oro de la maratón, en un promedio del 1 al 10, estaban en cinco. De igual forma, otras que estaban en 10 no ganaron medallas y otros que no estaban contemplados se subieron al podio. Así funciona esto. A veces de quienes se espera no sale", aseguró Delgado.

En los pronósticos, por ejemplo, se esperaba una medalla de oro con la karateka Jacqueline Factos, pero la deportista perdió en rodas previas y no logró clasificarse a las finales.

También se pretendía el oro en las aguas abiertas con Esteban Enderica. El azuayo realizó una carrera destacada, pero se tuvo que conformar con la presea de plata al ser superado en un impresionante remate final por el colombiano Juan Morales. La diferencia entre ambos fue de un segundo.

También hubo otros deportes, en los que no se alcanzaron medallas. "En natación, en piscina, no asistieron los principales. Sus razones tendrán", explicó Delgado.

¿Algunos deportistas no viajaron por razones de presupuesto?

"No diría por un tema presupuestario. Pienso que situaciones personales, como algunos que están en el programa de alto rendimiento que no asistieron por un problema de ellos. En su momento tendrán que dar los justificativos".

¿Deportistas que hayan sorprendido con sus marcas?

"Pienso que todos sorprendieron. Especialmente puedo decir que las chicas del equipo de lucha estuvieron fabulosas. Judo también fabuloso, pesas ni hablar. Son los deportes insignes que están llevando la bandera de liderazgo. También hubo otros chicos, en otras disciplinas, que colaboraron con la victoria ecuatoriana. Esto es como las olas, van y vienen. Entre ola y ola hay que tomar los correctivos".

Las medallas de oro por deporte

Las medallas de oro son las que otorgan las ubicaciones finales de los países al final de los Juegos. Ecuador logró el sexto lugar con 25 metales dorados.

Así fueron las medallas de oro por deporte:

Atletismo 5

Levantamiento de pesas 4

Lucha 4

Judo 3

Boxeo 2

Fisicoculturismo 2

karate 2

Taekwondo 1

Patinaje 1

Tiro deportivo 1

El atletismo fue el deporte que más medallas aportó con un total de 19. Fueron 5 de oro, 8 de plata y 6 de bronce.

Para Julio Idrovo, administrador de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el balance fue "muy bueno".

Glenda Morejón, campeona de los 20 km marcha en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Foto: Twitter @ECUADORolimpico

Las medallas de oro

Glenda Morejón, atletismo, 20 km marcha

Daniel Pintado, atletismo, 20 km marcha

Anahí Suárez, atletismo, 200 metros

Rosalba Chacha, atletismo, maratón

Cristian Vásconez, atletismo, maratón

Darío Molina, fitness coreográfico - masculina

Rafaela Cornejo, bikini fitness + 1.63mts - femenina

Freddy Figueroa, judo

Juan Ayala, judo

Celinda Corozo, judo

Valeria Echever, karate

José Acevedo, karate

Angie Palacios, pesas 76 Kg.

Neisi Dajomes, pesas 87 kg.

Lisseth Ayoví, pesas +87 kg.

Dixon Arroyo, pesas +109 kg.

Gabriela Vargas, patinaje de velocidad

Diana Durango, tiro deportivo

Equipo mixto poomsae, taekwondo

Lucía Yépez, lucha

Jacqueline Mollacana, lucha

Luisa Valverde, lucha

Génesis Reasco, lucha

Luis Delgado, boxeo

Julio Castillo, boxeo

Lucía Yépez, Jacqueline Mollacana, Luisa Valverde y Génesis Reasco (abajo) lograron medallas de oro en Asunción 2022.

Visita nuestros portales: