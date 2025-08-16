Ecuador continúa destacándose en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, en China, y esta vez lo hizo con una histórica medalla de plata en la disciplina del cheerleading.

Por primera vez, Ecuador subió al podio en esta modalidad gracias a Fabiana Vélez Cedeño y Jennifer García, quienes se colgaron la medalla de plata en la prueba de Pom Dobles, al registrar 87.290 puntos en la final, solo por detrás de la dupla de Estados Unidos.

Ecuador brilla en cheerleading y suma su quinta medalla

Las ecuatorianas demostraron solidez desde la fase semifinal, donde se ubicaron segundas con 86.500 puntos. Así lo confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Repetirían esa posición en la clasificación general con un acumulado de 85.610, avanzando firmemente hacia la final.

Ya en la etapa definitiva, superaron sus propias marcas y aseguraron la medalla plateada con 87.290.

El podio fue completado por:

🥇 Estados Unidos (Allison Hoeft y Sydney Martin) – 89.860 pts

(Allison Hoeft y Sydney Martin) – 89.860 pts 🥈 Ecuador (Fabiana Vélez y Jennifer García) – 87.290 pts

(Fabiana Vélez y Jennifer García) – 87.290 pts 🥉 Australia (Emily Growdon y Shayla Myerscough) – 84.290 pts

Ecuador suma medallas y sube en el medallero

Con esta histórica plata en cheerleading, Ecuador alcanza cinco medallas en Chengdú 2025 y asciende al puesto 34 del medallero general.

🥇 Oro

Gabriela Vargas – Patinaje de velocidad (5.000 metros puntos)

🥈 Plata

Gabriela Vargas – Patinaje (10.000 m eliminación pista)

– Patinaje (10.000 m eliminación pista) Nicolás García – Patinaje masculino (15.000 m eliminación)

– Patinaje masculino (15.000 m eliminación) Fabiana Vélez y Jennifer García – Cheerleading Pom Dobles

🥉 Bronce

Gabriela Vargas – Patinaje (10.000 metros puntos)

Gabriela Vargas brilla con tres preseas en Chengdú

La ‘Chula’ Gabriela Vargas reafirmó su estatus como una de las mejores del mundo en patinaje de velocidad, sumando tres medallas en esta edición: oro, plata y bronce.

Con estas nuevas conquistas, Vargas acumula siete medallas en Juegos Mundiales, sumando las cuatro que logró en Birmingham 2022 (una de oro y tres de bronce).

Cierre de los Juegos Mundiales 2025

Los World Games Chengdú 2025 finalizarán este domingo 17 de agosto, con la última participación ecuatoriana a cargo de Moisés Villón en levantamiento de potencia.

¿Qué es el cheerleading?

El cheerleading es un deporte que combina baile, acrobacias y gimnasia en rutinas coreografiadas. En competencias como los Juegos Mundiales, se evalúan la sincronización, dificultad técnica y creatividad del equipo o pareja.