Gabriela Vargas, la histórica patinadora ecuatoriana, volvió a subir al podio internacional al ganar la medalla de bronce en los 10 000 metros por puntos del patinaje en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, que se desarrollan en China.

La medalla conseguida en la noche del 11 de agosto representa un nuevo hito en la carrera de la multimedallista ecuatoriana, quien ya había hecho historia en Birmingham 2022 al convertirse en la primera atleta tricolor en lograr preseas en los Juegos Mundiales. En esa ocasión logró cuatro, incluida una de oro.

Con esta medalla de bronce, Gaby Vargas, de 27 años, ratifica su estatus como una de las figuras más destacadas del patinaje de velocidad en el ámbito mundial.

La ‘Chula’, como es conocida, sumó 9 puntos en la final de los 10 000 metros, quedando a solo dos del oro que se llevó la francesa Marine Lefeuvre y a uno de la presea plata de la patinadora colombiana Gabriela Rueda. Con esta actuación, Ecuador abrió su medallero en los Juegos Mundiales 2025.

Ecuador en los Juegos Mundiales 2025

La delegación ecuatoriana está conformada por 13 deportistas que compiten en disciplinas como patinaje, powerlifting, cheerleading, entre otras. En la misma prueba en la que Vargas ganó el bronce, el patinador tricolor Nicolás García terminó en el cuarto lugar, a un paso del podio.

En otras competencias del patinaje de velocidad, María Loreto Arias y Jeremy Ulcuango participaron en la modalidad One Lap, aunque no lograron clasificar a semifinales. Arias registró un tiempo de 37.315 segundos y Ulcuango 34.075, quedando terceros en sus respectivos heats.

Los World Games Chengdú 2025 cuentan con más de 60 disciplinas y se extenderán hasta el 17 de agosto.

¿Qué son los Juegos Mundiales?

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo que reúne disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) pero que no forman parte del programa olímpico.

Se celebran cada cuatro años, un año después de los Juegos Olímpicos, y destacan por incluir deportes emergentes, extremos y adaptados, como patinaje de velocidad, cheerleading, deportes electrónicos (esports), levantamiento de potencia, entre otros.

Está organizado por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA).

