Ecuador ya se posiciona con altas expectativas en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se desarrollan en Paraguay del 9 al 23 de agosto. Jonathan Benavides y Laura Vásquez fueron los protagonistas de este arranque dorado para el país.

Benavides, de 20 años, logró el oro en judo, en la categoría -60 kg masculino. En cuartos de final derrotó al brasileño Lucas Takaki por ippon en 3:43 minutos.

Luego, en semifinales, Jonathan Benavides superó al mexicano Eduardo Sagastegui también por ippon, asegurando su pase a la gran final.

El combate por la medalla de oro fue frente al estadounidense Christopher Velazco. En un enfrentamiento reñido, el ecuatoriano superó a su rival por yuko en el tiempo extra (golden score) para lograr la primera medalla de oro para el país en los Juegos Panamericanos Junior

Otra medalla para Ecuador

La ecuatoriana Laura Vásquez aportó la primera medalla para Ecuador en Asunción 2025 al ganar el bronce en la categoría -48 kg femenino, al vencer por 2-0 a la cubana Yainet Coronado.

Con estos resultados, Ecuador se instala en el medallero con grandes expectativas. La delegación tricolor está compuesta por 113 atletas en 21 disciplinas, con el objetivo de superar las 53 medallas obtenidas en Cali 2021.

Entre los destacados del equipo nacional están los abanderados Pedro Benalcázar (BMX Racing) y Jessica Palacios (pesas), junto a figuras como María Sol Naranjo (esgrima), Damary Bravo (pesas) y Danna Martínez (natación), entre otras.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ofrecen plazas directas para Lima 2027 y son clave en la ruta hacia Los Ángeles 2028

Las competencias del 11 de agosto

Bádminton, gimnasia, natación, judo, esgrima, tiro con arco, squash y tenis figuran en el calendario de competencias de este 11 de agosto de 2025.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se inauguraron el pasado 9 de agosto.

El objetivo de Ecuador es superar las 53 medallas obtenidas en la edición anterior, celebrada en Colombia.

