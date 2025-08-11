Emelec vs. Deportivo Cuenca disputan el último partido de la fecha 24 de la Liga Pro 2025 y promete ser uno de los más emocionantes de la jornada.

El encuentro ya se juega en el estadio George Capwell, en Guayaquil.

Emelec vs. Deportivo Cuenca

Ambos equipos llegan con la ilusión intacta de clasificar al hexagonal final, etapa decisiva de la LigaPro de donde saldrá el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano.

Actualmente, Emelec se ubica en la novena posición con 31 puntos, mientras que Deportivo Cuenca es octavo con 35 unidades.

Emelec en alza con Guillermo Duró

Desde la llegada del DT Guillermo Duró, Emelec ha mostrado una notable mejoría. El equipo azul acumula tres victorias consecutivas en Liga Pro y viene de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Ecuador.

De ganar hoy, alcanzaría los 34 puntos, quedando a solo tres del sexto lugar que, por ahora, ocupa Libertad FC con 37 unidades.

Cuenca quiere cerrar la fecha en zona de hexagonal

El Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo, también llega en buen momento. Con un triunfo, podría meterse entre los seis mejores de la tabla y fortalecer su candidatura para luchar por el título.

La pelea en la zona media está ajustada, y cada punto cuenta en la recta final del torneo.

Tabla de posiciones

La cima la ocupa Independiente del Valle con 50 puntos, seguido por Barcelona SC (44 pts), Liga de Quito (43 pts), Aucas y Orense (38 pts cada uno). Luego viene la intensa lucha por los puestos del hexagonal, con Libertad (37 pts), Universidad Católica y Deportivo Cuenca (35 pts), seguidos muy de cerca por Emelec (31 pts).

