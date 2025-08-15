La ecuatoriana Gabriela Vargas ratificó su estatus como una de las mejores patinadoras de velocidad del mundo al conquistar una tercera medalla en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

Esta es la cita más importante para disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI), pero que no son parte de los Juegos Olímpicos.

Gabriela Vargas gana tres medallas en Chengdú 2025

Gabriela Vargas volvió a subir al podio en Chengdú 2025, en China, al colgarse la medalla de plata en la carrera de eliminación femenina 10.000 metros en pista.

Con este resultado, la deportista suma tres preseas en la actual edición. Logró el oro en los 5.000 metros puntos, bronce en los 10.000 metros puntos y ahora plata en la prueba de eliminación.

“Hice una carrera espectacular y me voy de los Juegos Mundiales con una alegría inmensa, con el set completo de las medallas de los juegos: oro, plata y bronce”, señaló la múltiple medallista, conocida también como la ‘Chula’, en declaraciones publicadas por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Gaby Vargas ya había hecho historia en Birmingham 2022, donde obtuvo cuatro medallas (una de oro y tres de bronce), y ahora eleva su registro total en Juegos Mundiales (World Games) a siete preseas.

Unos meses atrás la tricolor manifestó a EL COMERCIO su deseo de que el patinaje de velocidad sea parte de los Juegos Olímpicos.

Gabriela Vargas ganó medallas de oro, plata y bronce en patinaje en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Foto: COE

Ecuador en los Juegos Mundiales 2025

La delegación ecuatoriana suma hasta ahora cuatro medallas en Chengdú. A las tres de Gaby Vargas se suma la presea de plata del patinador Nicolás García en la prueba masculina de eliminación 15.000 metros.

Otras actuaciones destacadas llegaron en el sprint 1.000 metros. María Loreto Arias y Jeremy Ulcuango ocuparon ambos el quinto lugar en sus respectivas finales, rozando el podio.

En gimnasia cheerleading, Fabiana Vélez y Jennifer García se clasificaron a la segunda semifinal con un puntaje de 84.290.

Los Juegos Mundiales 2025 se extenderán hasta el 17 de agosto en China.

Ecuador llegó a esta cita deportiva con 13 atletas.

