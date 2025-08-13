El ecuatoriano Nicolás García ganó la medalla de plata en la exigente prueba de 15.000 metros eliminación en patinaje de velocidad, en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Se trata de la segunda presea para el país en esta edición del torneo multideportivo que se celebra en China.

Ecuador sigue sumando logros en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. En la noche del 12 de agosto (hora de Ecuador), el patinador Nicolás García se adjudicó la medalla de plata en la final masculina de los 15.000 metros eliminación, al cruzar la meta con un tiempo de 23:20:98 minutos.

Esta destacada actuación de Nicolás García representa la segunda presea para la delegación ecuatoriana en esta competencia internacional, tras el bronce conseguido por Gabriela Vargas en la jornada anterior en los 10.000 metros por puntos.

En una reñida final, Nicolás García y el colombiano Juan Jacobo Mantilla fueron los últimos en mantenerse en la lucha por el podio. Finalmente, el colombiano se llevó el oro y el ecuatoriano quedó con la medalla de plata. El tercer lugar fue para el francés Martin Ferrie.

“Llegamos con buenas sensaciones, sabíamos que esta era una prueba donde podíamos lograr medalla. Veníamos con confianza desde ayer, hicimos un gran trabajo en la pista y se vieron los resultados”, comentó García.

“Colombia siempre es el rival más fuerte en pruebas de fondo. En la última vuelta estuvimos juntos y logramos quedarnos con el segundo lugar”, añadió el deportistas en declaraciones publicadas por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

El ecuatoriano se coronó campeón mundial junior en 2021 y obtuvo el oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. También ha ganado títulos en certámenes sudamericanos y panamericanos.

Ecuador participa en este evento con 13 deportistas.

El 12 de agosto, la velocista María Loreto Arias alcanzó las semifinales en la prueba femenina de 100 metros sprint, aunque no logró avanzar a la final confirmó el Ministerio del Deporte.

Por su parte, en la rama masculina, Jeremy Ulcuango quedó fuera de competencia en los 100 metros sprint con un registro de 10.461 segundos.

En el raquetbol, José Daniel Ugalde y María Ángela Villacreses cayeron en sus respectivos partidos individuales, pero aún mantienen opciones en la modalidad de dobles mixtos.

Con más de 60 disciplinas deportivas en competencia, los Juegos Mundiales Chengdú 2025 se realizarán hasta el 17 de agosto.

¿Qué son los Juegos Mundiales?

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo que reúne disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) pero que no forman parte del programa olímpico.

Se celebran cada cuatro años, un año después de los Juegos Olímpicos, y destacan por incluir deportes emergentes, extremos y adaptados, como patinaje de velocidad, cheerleading, deportes electrónicos (esports), levantamiento de potencia, entre otros.

Está organizado por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA).