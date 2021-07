Angie Palacios alcanzó el primer Diploma Olímpico para Ecuador en Tokio 2020

Martha Córdova, desde Tokio

La pesista Angie Paola Palacios, de 20 años y oriunda de la Shell, levantó 104 kg en arranque y 122kg en envión para un total de 226 kg este martes 27 de julio del 2021 en los Juegos Olímpicos.

Con ese total olímpico, en la división de los 64 kg, se ubicó en sexto lugar en la clasificación final.

El Comité Olímpico Internacional premia a las deportistas que se ubiquen entre el cuarto y octavo lugar con Diploma Olímpico para estimular su rendimiento, que estuvo muy cerca de lograr el podio.

Palacios se ubicó segunda en el arranque. En el envión, aseguró el primer intento con 122 kg y luego falló en los intentos de 127 kg. Mantuvo cerrada competencia con deportistas de Canadá, Gran Bretaña, China Taipe, Italia y Colombia, cuyo promedio de edad fue de 27 años.

Paola Palacios levanta 122 Kg. en su primer intento válido en envión en la división 64 Kg.@Tokyo2020es @DeporteEc pic.twitter.com/gFJaVWX6aI — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 27, 2021

La campeona fue Maude Charron, de Canadá que levantó 105 kg en arranque y 131 kg en envión para un total de 236 kg. “Hay que recalcar a la gente que tengo 20 años. Son mis primeras olimpiadas. A parte de eso es una nueva categoría en la que he estado compitiendo. Siempre he sido de la categoría 69 kg. He tenido que bajar a la categoría 64 kg. y eso es lo que me ha venido afectando mejorar el envión. Desde que empezamos la planificación para los Juegos Olímpicos he venido bajando de categoría”, dijo después de su brillante participación.

Y dio más detalles. “Soy alta para esta categoría y siempre tengo problemas al momento de bajar. Me sentí muy bien. Estoy agradecida con Dios aunque no se dio lo que esperábamos. Es una experiencia ganada. Mis primeras olimpiadas y me llevó un muy buen recuerdo de ellas. De aquí a seguir mejorando y ver qué categoría me toca para el próximo ciclo olímpico. Esperemos que sea algo que me favorezca”, manifestó.