Los deportistas ecuatorianos ya están en Abu Dabi para los Juegos Mundiales

Ellos viven su fantasía. Es realidad todo lo que algunas vez soñaron. Johan Calpa, por ejemplo conoció el mar y los otros chicos del equipo de ciclismo, las torres donde se filmó la película Rápidos y Furiosos. Así los integrantes de la Selección de Olimpiadas Especiales Ecuador aguardaron la inauguración de los Juegos Mundiales de Abu Dabi.

El evento mundial, que reúne a 7 000 deportistas de 170 países y más de 2 500 entrenadores se inaugura esta noche en Asia, a las 10:00 de Ecuador y será transmitido por la cadena ESPN para el mundo. En la parte musical actuará el cantante Luis Fonsi.



“Es la primera ocasión que los Juegos Mundiales se realizan en Asia. Los escenarios deportivos son espectaculares”, detalló Héctor Cueva de Olimpiadas Especiales Ecuador.



La delegación nacional está desde el viernes pasado en Abu Dabi. Los primeros días tomaron por sorpresa a los chicos. “El cambio del huso horario era algo a lo que no estaban acostumbrados. Como algunos toman medicamentos, no sabían a qué hora debían tomarlos”, relató Esteban Navarrete, director deportivo.



De la comida, prefieren comer lo acostumbrado como carne y pollo, han evitado los alimentos picantes.” Los dos primeros días también fueron complicados por el cambio de hora, dormían en el día y no tenían sueño en la noche”.

El pesista Gilberth Pidra es uno de los representantes tricolores. Foto: Martha Córdova / EL COMERCIO

Entre martes y miércoles varios chicos ya participaron en su pruebas preliminares. Los nadadores Cristina Aguirre y Miguel Párraga compitieron en los 50 metros estilo mariposa, ambos se clasificaron el la final.



Antes de partir para Abu Dabi a sus amigos y familiares les decían que se iba a un lugar ‘lejijisisimo’, con ese acento muy manaba. A menos de una semana de estar aquí, lo pronuncia con claridad absoluta. “Y vamos por la medalla”, asevera con convicción y alegría, pues al sonreír lucen dos hoyos en sus mejillas.



El resto de deportistas tricolores está entusiasmado. Esperan con ansiedad las pruebas en la que concursarán.

La atleta ecuatoriana Mariana Torres, a su llegada a Abu Dabi. Foto: Martha Córdova / EL COMERCIO

La ceremonia inaugural se efectuará hoy y las competencias comenzarán mañana y terminarán el 21 de marzo. Ecuador participará con sus equipos de atletismo, ciclismo, pesas y natación.



“Es la décima ocasión que Ecuador acude a unos Juegos Mundiales. Llevamos a los mejores deportistas que tiene el país. Hicimos una preseleción y reunimos a este grupo, oriundos de 10 provincias”, detalla Héctor Cueva.