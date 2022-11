¿A qué hora se juegan los partidos del Mundial el 21 de noviembre del 2022?

Virgil van Dijk durante una práctica de la selección de Países Bajos que jugará ante Senegal en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

Después del sensacional triunfo de Ecuador en el partido inaugural del Mundial Qatar 2022, la máxima cita del fútbol continuará con tres partidos: uno por el grupo A y dos del grupo B.

La jornada del lunes 21 de noviembre del 2022 empezará a las 08:00 (hora de Ecuador) con el partido entre Inglaterra e Irán, por el grupo B de la Copa Mundial.

A las 11:00 será el turno de Senegal y Países Bajos, rivales de la Tri en el grupo A.

Más adelante, Estados Unidos y Gales rivalizarán desde las 14:00 en el grupo B.

Los partidos del Mundial Qatar 2022, en la fase de grupos, se disfrutarán en horarios de la madrugada, de la mañana y de la tarde de Ecuador.

¿Dónde ver los partidos del Mundial?

En Ecuador se podrán ver los partidos del Mundial. Las opciones son:

DirecTV

El Canal del Fútbol

Teleamazonas

Partidos, horarios y resultados del Mundial Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

Qatar 0-2 Ecuador

​

Lunes 21 de noviembre

08:00 Inglaterra vs. Irán:

11:00 Senegal vs. Países Bajos

14:00 Estados Unidos vs. Gales

​

Martes 22 de noviembre

05:00 Argentina vs. Arabia Saudí

08:00 Dinamarca vs. Túnez

11:00 México vs. Polonia

14:00 Francia vs. Australia

​

Miércoles 23 de noviembre

05:00 Marruecos vs. Croacia

08:00 Alemania vs. Japón

11:00 España vs. Costa Rica

14:00 Bélgica vs. Canadá

Jueves 24 de noviembre

05:00 Suiza vs. Camerún

08:00 Uruguay vs. Corea del Sur

11:00 Portugal vs. Ghana

14:00 Brasil vs. Serbia

​

Viernes 25 de noviembre

05:00 Gales vs. Irán

08:00 Qatar vs. Senegal

11:00 Países Bajos vs. Ecuador

14:00 Inglaterra vs. Estados Unidos

​

Sábado 26 de noviembre

05:00 Túnez vs. Australia

08:00 Polonia vs. Arabia Saudita

11:00 Francia vs. Dinamarca

14:00 Argentina vs. México

Domingo 27 de noviembre

05:00 Japón vs. Costa Rica

08:00 Bélgica vs. Marruecos

11:00 Croacia vs. Canadá

14:00 España vs. Alemania

​

Lunes 28 de noviembre

05:00 Camerún vs. Serbia

08:00 Corea del Sur vs. Ghana

11:00 Brasil vs. Suiza

14:00 Portugal vs. Uruguay

​

Martes 29 de noviembre

10:00 Países Bajos vs. Qatar

10:00 Ecuador vs. Senegal

14:00 Gales vs. Inglaterra

14:00 Irán vs. Estados Unidos

​

Miércoles 30 de noviembre

10:00 Túnez vs. Francia

10:00 Australia vs. Dinamarca

14:00 Arabia Saudí vs. México

14:00 Polonia vs. Argentina

​

Jueves 1 de diciembre

10:00 Croacia vs. Bélgica

10:00 Canadá vs. Marruecos

14:00 Japón vs. España

14:00 Costa Rica vs. Alemania

Viernes 2 de diciembre

10:00 Ghana vs. Uruguay

10:00 Corea del Sur vs. Portugal

14:00 Serbia vs. Suiza

14:00 Camerún vs. Brasil

​

Octavos de final del Mundial Qatar 2022

Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final

9 y 10 de diciembre

​

Semifinales

13 y 14 de diciembre

​

Tercer lugar

17 de diciembre

​

Final

18 de diciembre

